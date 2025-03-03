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Posted 3 марта, 13:35

Published 3 марта, 13:35

Modified 3 марта, 13:37

Updated 3 марта, 13:37

Некоторые производители фальсифицируют даже такой простой продукт, как соль

Врут без зазрения совести: Роскачество подловило 5 производителей соли на обмане

3 марта 2025, 13:35
Фото: 1MI. Некоторые производители фальсифицируют даже такой простой продукт, как соль
Рубрика
Еда и напитки
Роскачество провело исследование, которое выявило грубые нарушения у пяти производителей соли. Чем опасен такой продукт, как выбрать качественную соль, и каким надписям на упаковке не стоит верить.

Недавняя проверка Роскачества обнаружила серьезную проблему с качеством и достоверностью информации у пяти брендов соли:

  • «Торговый дом Соль» — уровень йода снижен, а маркировка «без ГМО» — ни что иное как маркетинговый трюк. Модифицировать соль нельзя.
  • «Валетек» — также снижена концентрация йода, что является нарушением стандартов.
  • «Белёк» — результаты лабораторных тестов выявили недостаточные показатели йода и превышение допустимых норм нерастворимых веществ.
  • Crista — уровень натрия выше допустимых норм, а упаковка содержит некорректные данные.
  • «Салина» — заявленный размер гранул не соответствует указанным на упаковке стандартам ГОСТ.
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Нарушения касались как содержания полезных элементов, так и маркировки упаковки, что вводит потребителей в заблуждение и может навредить здоровью.

Кроме того, некоторые производители пользуются еще одной уловкой и пишут на упаковке «морская соль». Например, нередко такую надпись можно встретить на соли белорусского или российского производства, хотя по факту она не имеет к морю никакого отношения. Роскачество подчеркивает, что настоящую морскую соль стоит покупать у проверенных брендов и тщательно изучать упаковку.

Ранее эксперты Роскачества объяснили, какое растительное масло можно смело брать ящиками.

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#Дарья Бобровицкая#Соль#Фальсификация#Производители#Еда и напитки#Роскачество
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