Врут без зазрения совести: Роскачество подловило 5 производителей соли на обмане

Posted 3 марта, 13:35
Published 3 марта, 13:35
Modified 3 марта, 13:37
Updated 3 марта, 13:37
Недавняя проверка Роскачества обнаружила серьезную проблему с качеством и достоверностью информации у пяти брендов соли:
Нарушения касались как содержания полезных элементов, так и маркировки упаковки, что вводит потребителей в заблуждение и может навредить здоровью.
Кроме того, некоторые производители пользуются еще одной уловкой и пишут на упаковке «морская соль». Например, нередко такую надпись можно встретить на соли белорусского или российского производства, хотя по факту она не имеет к морю никакого отношения. Роскачество подчеркивает, что настоящую морскую соль стоит покупать у проверенных брендов и тщательно изучать упаковку.