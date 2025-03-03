Врут без зазрения совести: Роскачество подловило 5 производителей соли на обмане

Кроме того, некоторые производители пользуются еще одной уловкой и пишут на упаковке «морская соль». Например, нередко такую надпись можно встретить на соли белорусского или российского производства, хотя по факту она не имеет к морю никакого отношения. Роскачество подчеркивает, что настоящую морскую соль стоит покупать у проверенных брендов и тщательно изучать упаковку.