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Posted 3 марта, 08:33

Published 3 марта, 08:33

Modified 3 марта, 08:35

Updated 3 марта, 08:35

Женщина в Новоуральске отсудила у «Детского мира» более 500 тысяч за травму ноги

Женщина в Новоуральске отсудила у «Детского мира» более 500 тысяч за травму ноги

3 марта 2025, 08:33
Фото: Изображение Midjourney.
В Новоуральске местная жительница повредила ногу во время падения в «Детском мире». Случай произошел весной 2023 года.

Женщина пришла вместе с семьей в «Детский мир», который находится в ТЦ «Комсомолец». В отделе, где продавались велосипеды, посетительница споткнулась о паллету и упала. Муж отвез свердловчанку в травмпункт, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Пострадавшей диагностировали перелом ноги и повреждение связок в колене. После продолжительного лечения колено не было полностью восстановлено. В связи с этим женщина составила претензию к «Детскому миру» с требованием возместить ущерб в размере более трех миллионов рублей.

Претензия осталась без внимания, и тогда свердловчанка отправилась в суд. После рассмотрения обращения суд взыскал с компании 502 868 рублей.

Напомним, суд взыскал с муниципальных организаций в Нижнем Тагиле более 275 тысяч рублей после падения снега с крыши дома на автомобиль местной жительницы.

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