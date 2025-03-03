Женщина в Новоуральске отсудила у «Детского мира» более 500 тысяч за травму ноги

Posted 3 марта, 08:33
Published 3 марта, 08:33
Modified 3 марта, 08:35
Updated 3 марта, 08:35
Женщина пришла вместе с семьей в «Детский мир», который находится в ТЦ «Комсомолец». В отделе, где продавались велосипеды, посетительница споткнулась о паллету и упала. Муж отвез свердловчанку в травмпункт, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Пострадавшей диагностировали перелом ноги и повреждение связок в колене. После продолжительного лечения колено не было полностью восстановлено. В связи с этим женщина составила претензию к «Детскому миру» с требованием возместить ущерб в размере более трех миллионов рублей.
Претензия осталась без внимания, и тогда свердловчанка отправилась в суд. После рассмотрения обращения суд взыскал с компании 502 868 рублей.
Напомним, суд взыскал с муниципальных организаций в Нижнем Тагиле более 275 тысяч рублей после падения снега с крыши дома на автомобиль местной жительницы.