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Posted 3 марта, 07:56

Published 3 марта, 07:56

Modified 3 марта, 07:58

Updated 3 марта, 07:58

Жители Екатеринбурга пожаловались на сбой при записи детей в лагеря

Жители Екатеринбурга пожаловались на сбой при записи детей в лагеря

3 марта 2025, 07:56
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Екатеринбурга рассказали о том, что в сервисе для записи детей в загородные лагеря произошел массовый технический сбой. Заявки начали принимать с полуночи 3 марта 2025 года на «Госуслугах».

После начала приема заявлений многие горожане стали заполнять бланки, однако после нажатия на кнопку «отправить» обращения были зарегистрированы только через час. Некоторым сразу приходили отказы, пишет Е1.

В городском департаменте образования сообщили, что они не координируют работу государственного портала. Екатеринбуржцам порекомендовали обратиться в техподдержку.

Напомним, в Свердловской области до 12 марта федеральные телеканалы будут транслироваться с перебоями.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Госуслуги#Екатеринбург#Лагеря#Технический сбой#Департамент образования
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