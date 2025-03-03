Жители Екатеринбурга пожаловались на сбой при записи детей в лагеря

Posted 3 марта, 07:56
Published 3 марта, 07:56
Modified 3 марта, 07:58
Updated 3 марта, 07:58
После начала приема заявлений многие горожане стали заполнять бланки, однако после нажатия на кнопку «отправить» обращения были зарегистрированы только через час. Некоторым сразу приходили отказы, пишет Е1.
В городском департаменте образования сообщили, что они не координируют работу государственного портала. Екатеринбуржцам порекомендовали обратиться в техподдержку.
Напомним, в Свердловской области до 12 марта федеральные телеканалы будут транслироваться с перебоями.