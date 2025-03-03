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Posted 3 марта, 08:58

Published 3 марта, 08:58

Modified 3 марта, 09:01

Updated 3 марта, 09:01

Жители Тагилстроя и Рудника в Нижнем Тагиле останутся без электричества

Жители Тагилстроя и Рудника в Нижнем Тагиле останутся без электричества

3 марта 2025, 08:58
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле временно будет отключено электричество в районе Тагилстроя и Рудника 6 марта 2025 года на протяжении нескольких часов.

Так, дома будут обесточены в связи с техобслуживанием электрооборудования, рассказали в пресс-службе «Тагилэнергосети».

Под отключение попадают: ул. Балакинская, 121-161; ул. Лермонтова, 78,84,86; ул. Каховская, 17,19,23,27,20/1,20/2-52; ул. Перова, 138-148,143,145,147; ул. Волгодонская, 86- 92/145. ул. Лермонтова, 68/18, ул. Алябьева, 3-19/66,4-16; ул. Волгодонская, 74,76, — сообщили в нижнетагильской организации.

Электроснабжения в вышеуказанных районах не будет с девяти часов утра до 17:00.

Напомним, 11 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле были проблемы с электричеством в центральной части города. После ремонтных работ оно было восстановлено.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Тагилстрой#Электричество#Рудник#Техобслуживание#Тагилэнергосети#Екатеринбург#Горожане
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