Жителям Екатеринбурга показали порно в ТЦ «Радуга Парк»

Posted 3 марта, 04:08
Published 3 марта, 04:08
Modified 3 марта, 04:10
Updated 3 марта, 04:10
Очевидцы были шокированы увиденным. Они заявили, что на телевизоре обычно транслируется реклама, сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Это уже не первый случай, когда в Екатеринбурге случаются казусы с порнографией. Так, в декабре 2024 года на площади Труда на экране включились фильмы для взрослых. Тогда власти заявили, что на экранах имеется интернет и начать показывать видео мог кто угодно.