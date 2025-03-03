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Posted 3 марта, 04:08

Published 3 марта, 04:08

Modified 3 марта, 04:10

Updated 3 марта, 04:10

Жителям Екатеринбурга показали порно в ТЦ «Радуга Парк»

Жителям Екатеринбурга показали порно в ТЦ «Радуга Парк»

3 марта 2025, 04:08
Фото: 1MI.
В торговом центре «Радуга Парк» в Екатеринбурге порно включилось на телевизоре в ресторане «Вкусно — и точка». Кадры разместили очевидцы в социальных сетях.

Очевидцы были шокированы увиденным. Они заявили, что на телевизоре обычно транслируется реклама, сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Это уже не первый случай, когда в Екатеринбурге случаются казусы с порнографией. Так, в декабре 2024 года на площади Труда на экране включились фильмы для взрослых. Тогда власти заявили, что на экранах имеется интернет и начать показывать видео мог кто угодно.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Свердловская область#Город#ТЦ#Телевизор#18+#Екатеринбург
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