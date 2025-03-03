Жителям Екатеринбурга показали порно в ТЦ «Радуга Парк»

Это уже не первый случай, когда в Екатеринбурге случаются казусы с порнографией. Так, в декабре 2024 года на площади Труда на экране включились фильмы для взрослых. Тогда власти заявили, что на экранах имеется интернет и начать показывать видео мог кто угодно.