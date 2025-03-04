10 лет строительства: как появился новый вокзал в Нижнем Тагиле

Posted 4 марта, 09:52
Published 4 марта, 09:52
Modified 4 марта, 09:54
Updated 4 марта, 09:54
Начало 1950-х годов ознаменовалось важным решением Госплана Совета министров СССР — модернизировать железнодорожные вокзалы в индустриальных центрах Урала и Сибири. В числе подобных проектов было и возведение нового ж/д вокзала в Нижнем Тагиле, которое стартовало в 1956 году. Однако процесс затянулся на целых 10 лет из-за нехватки рабочей силы и устаревшего оборудования.
Первоначально планировалось снести старое здание, но выяснилось, что новый вокзал окажется гораздо больше прежнего. Проектировщики были вынуждены искать новое место для строительства, что вызвало массу вопросов: от переселения местных жителей до реконструкции Привокзальной площади. Тем временем на старом вокзале по-прежнему осуществлялась посадка пассажиров, сообщает МБУ «Тагилгражданпроект».
Наконец, 10 января 1966 года комиссия приняла новое здание, а 22 февраля состоялась его торжественная церемония открытия.