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Posted 4 марта, 09:52

Published 4 марта, 09:52

Modified 4 марта, 09:54

Updated 4 марта, 09:54

Жителям Нижнего Тагила рассказали историю вокзала

10 лет строительства: как появился новый вокзал в Нижнем Тагиле

4 марта 2025, 09:52
Фото: tagilcity.ru.

Жителям Нижнего Тагила рассказали историю вокзала

Новый вокзал в Нижнем Тагиле начал строиться в 1956 году. Работы длились 10 лет из-за нехватки рабочих и техники. Открылось же здание 22 февраля 1966 года.

Начало 1950-х годов ознаменовалось важным решением Госплана Совета министров СССР — модернизировать железнодорожные вокзалы в индустриальных центрах Урала и Сибири. В числе подобных проектов было и возведение нового ж/д вокзала в Нижнем Тагиле, которое стартовало в 1956 году. Однако процесс затянулся на целых 10 лет из-за нехватки рабочей силы и устаревшего оборудования.

Первоначально планировалось снести старое здание, но выяснилось, что новый вокзал окажется гораздо больше прежнего. Проектировщики были вынуждены искать новое место для строительства, что вызвало массу вопросов: от переселения местных жителей до реконструкции Привокзальной площади. Тем временем на старом вокзале по-прежнему осуществлялась посадка пассажиров, сообщает МБУ «Тагилгражданпроект».

Наконец, 10 января 1966 года комиссия приняла новое здание, а 22 февраля состоялась его торжественная церемония открытия.

Ранее в Нижнем Тагиле 4 пьяных подростка разбили стены остановки у вокзала.

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