10 лет строительства: как появился новый вокзал в Нижнем Тагиле

Начало 1950-х годов ознаменовалось важным решением Госплана Совета министров СССР — модернизировать железнодорожные вокзалы в индустриальных центрах Урала и Сибири. В числе подобных проектов было и возведение нового ж/д вокзала в Нижнем Тагиле, которое стартовало в 1956 году. Однако процесс затянулся на целых 10 лет из-за нехватки рабочей силы и устаревшего оборудования.