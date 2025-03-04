20 новых постов системы «Безопасный город» появятся в Нижнем Тагиле

На выполнение всех работ подрядной организации, которая выиграет тендер, дается срок до 1 ноября 2025 года. Согласно договору, сотрудники, по согласованию с заказчиком, могут трудиться в вечернее время, в выходные и праздничные дни. Гарантия составит два года со дня подписания акта сдачи-приемки работ.