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Posted 4 марта, 10:44

Published 4 марта, 10:44

Modified 4 марта, 10:46

Updated 4 марта, 10:46

20 новых постов системы «Безопасный город» появятся в Нижнем Тагиле

20 новых постов системы «Безопасный город» появятся в Нижнем Тагиле

4 марта 2025, 10:44
Фото: 1MI.
Более 30,3 миллиона рублей выделено в Нижнем Тагиле расширение АПК «Безопасный город». Будет оборудовано 20 новых постов.
В рамках расширения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» объявлен конкурс на проведение работ по монтажу 20 постов наблюдения. Общий объем вновь монтируемых видеокамер — 60, — рассказал редакции TagilCity.ru директор «Центра организации дорожного движения» Вячеслав Масальский.

Он отметил, что это позволит правоохранительным органам повысить контроль за удаленными местами города. Новые посты возникнут и на Руднике им. III Интернационала, и в Дзержинском районе, и даже в поселке Уралец.

На сегодняшний день общее количество камер, интегрированных в АПК «Безопасный город», уже превышает 800 штук. Число их ежегодно прирастает, в том числе за счет благоустройства общественных территорий. Так, в 2023 у нас появились камеры видеонаблюдения в Нижневыйском сквере, в 2024 году — на площади перед Машиностроительным техникумом и по улице Строителей. Основной вектор развития правоохранительного сегмента задают именно правоохранительные органы и спецслужбы, — добавил руководитель ЦОДД.

К самим видеокамерам предъявляются особые требования. Они будут фиксировать в том числе и дорожные правонарушения. Аппаратура должна распознавать автомобильные номера (или их отсутствие) в обоих направлениях движения, тип транспортного средства, цвет и марку.

На выполнение всех работ подрядной организации, которая выиграет тендер, дается срок до 1 ноября 2025 года. Согласно договору, сотрудники, по согласованию с заказчиком, могут трудиться в вечернее время, в выходные и праздничные дни. Гарантия составит два года со дня подписания акта сдачи-приемки работ.

Напомним, что в 2024 году на установку 65 камер системы «Безопасный город» было выделено 36 миллионов рублей.

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