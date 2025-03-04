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Posted 4 марта, 14:21

Published 4 марта, 14:21

Modified 4 марта, 14:23

Updated 4 марта, 14:23

Бастрыкин вновь запросил доклад об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском

Бастрыкин вновь запросил доклад об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском

4 марта 2025, 14:21
Фото: 1MI.
После громкой истории о похищении людей и издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил повторный доклад у регионального ведомства.

Новые доводы, появившиеся в эфире федерального канала, поручено проверить следователям. Доклад должен предоставить руководитель следственного управления по Свердловской области Богдан Францишко.

Ранее пострадавшая от рук злоумышленников рассказала на «Пусть говорят» об избиении ее и ее молодого человека. По ее словам, на автомойку их привезли и избили те же подозреваемые, которые спустя месяц похитили девушек.

Напомним, что дело об издевательствах на автомойке и похищении двух девушек сейчас расследуется. По информации правоохранительных органов, появились новые эпизоды насилия. Подозреваемые помещены в СИЗО.

Раскрыты новые подробности дела об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском
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#Евгения Сафина#Общество#Происшествия#Каменск-Уральский#Следственный комитет#Свердловская область#Уголовное дело#Автомойка#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Инцидент
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