Бастрыкин вновь запросил доклад об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском

Posted 4 марта, 14:21
Published 4 марта, 14:21
Modified 4 марта, 14:23
Updated 4 марта, 14:23
Новые доводы, появившиеся в эфире федерального канала, поручено проверить следователям. Доклад должен предоставить руководитель следственного управления по Свердловской области Богдан Францишко.
Ранее пострадавшая от рук злоумышленников рассказала на «Пусть говорят» об избиении ее и ее молодого человека. По ее словам, на автомойку их привезли и избили те же подозреваемые, которые спустя месяц похитили девушек.
Напомним, что дело об издевательствах на автомойке и похищении двух девушек сейчас расследуется. По информации правоохранительных органов, появились новые эпизоды насилия. Подозреваемые помещены в СИЗО.