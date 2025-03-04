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Posted 4 марта, 11:49

Published 4 марта, 11:49

Modified 4 марта, 11:51

Updated 4 марта, 11:51

Более 30 преступлений раскрыто в Нижнем Тагиле с помощью «Безопасного города»

Более 2 тысяч запросов: «Безопасный город» в Тагиле помогает раскрывать преступления

4 марта 2025, 11:49
Фото: tagilcity.ru.

Более 30 преступлений раскрыто в Нижнем Тагиле с помощью «Безопасного города»

В Нижнем Тагиле в 2024 году с помощью системы «Безопасный город» было раскрыто 31 преступление. Правоохранители часто обращаются с запросами о предоставлении фото и видео с камер видеонаблюдения.
В 2024 году с использованием технических средств АПК «Безопасный город» раскрыто 31 преступление. Кроме того, было зарегистрировано и отработано более двух тысяч запросов, по которым предоставлены фото и видео информация, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Система уличного видеонаблюдения «Безопасный город» была введена в эксплуатацию в Нижнем Тагиле в 2014 году.

Напомним, что к ноябрю 2025 года АПК «Безопасный город» в Нижнем Тагиле будет снова расширен — появятся 20 новых постов.

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