Более 2 тысяч запросов: «Безопасный город» в Тагиле помогает раскрывать преступления

Более 30 преступлений раскрыто в Нижнем Тагиле с помощью «Безопасного города»

В Нижнем Тагиле в 2024 году с помощью системы «Безопасный город» было раскрыто 31 преступление. Правоохранители часто обращаются с запросами о предоставлении фото и видео с камер видеонаблюдения.