Более 2 тысяч запросов: «Безопасный город» в Тагиле помогает раскрывать преступления

Posted 4 марта, 11:49
Published 4 марта, 11:49
Modified 4 марта, 11:51
Updated 4 марта, 11:51
В 2024 году с использованием технических средств АПК «Безопасный город» раскрыто 31 преступление. Кроме того, было зарегистрировано и отработано более двух тысяч запросов, по которым предоставлены фото и видео информация, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Система уличного видеонаблюдения «Безопасный город» была введена в эксплуатацию в Нижнем Тагиле в 2014 году.
Напомним, что к ноябрю 2025 года АПК «Безопасный город» в Нижнем Тагиле будет снова расширен — появятся 20 новых постов.