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Posted 4 марта, 07:09

Published 4 марта, 07:09

Modified 4 марта, 07:11

Updated 4 марта, 07:11

Более 350 контейнеров для ТКО получили города Свердловской области в 2025 году

Более 350 контейнеров для ТКО получили города Свердловской области в 2025 году

4 марта 2025, 07:09
Фото: «Рифей».
Новые емкости для твердых коммунальных отходов предоставлены региональным оператором семи муниципальным округам: Горноуральскому, Красноуральскому, Невьянскому, Гаринскому, Североуральскому, Нижнему Тагилу и городу Лесной.

Так, пятьдесят новых баков принял в ответственное пользование Дзержинский район. Современные контейнеры будут установлены на новых и реконструированных площадках для ТКО.

Обновление контейнерного парка — это вклад в развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами. Поэтому в первую очередь мы предоставляем контейнерное оборудование администрациям, где имеется серьезный настрой на проведение модернизации и реализуется программа обустройства новых мест накопления ТКО, — подчеркнул исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Ежегодно муниципалитеты делятся с региональным оператором планами по модернизации инфраструктуры обращения с ТКО, после чего начинается подготовка запрошенных объемов и передача контейнеров.

Фото: «Рифей»

Всего в текущем году региональный оператор доставил 100 новых баков в Лесной, 67 — в Горноуральский МО, 60 контейнеров — в Невьянск, порядка 50 емкостей направлено в Дзержинский район Нижнего Тагила, 45 — в Красноуральский, 20 — в Североуральский и 10 — в Гаринский МО.

Напомним, если место для сбора ТКО не обновлено или его вообще нет, жители могут решить этот вопрос, обратившись к управляющей компании (УК) или товариществу собственников жилья (ТСЖ), а в случае их отсутствия — напрямую в администрацию своего населенного пункта. По другим вопросам, связанным с вывозом отходов, ответят на горячей линии компании по телефону 8-800-234-02-43 (ежедневно с 8:00 до 20:00 часов).

19 млн выделено в Нижнем Тагиле на новые площадки для ТКО
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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Свердловская область#Горноуральский#Модернизация#Горячая линия#Вывоз мусора#Лесной#Мусорный контейнер#Инфраструктура#Контейнеры#Екатеринбург#Рифей#ТКО#Федор Потапов#Контейнерные площадки#Сбор ТКО
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