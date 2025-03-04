Более 350 контейнеров для ТКО получили города Свердловской области в 2025 году

Posted 4 марта, 07:09
Published 4 марта, 07:09
Modified 4 марта, 07:11
Updated 4 марта, 07:11
Так, пятьдесят новых баков принял в ответственное пользование Дзержинский район. Современные контейнеры будут установлены на новых и реконструированных площадках для ТКО.
Обновление контейнерного парка — это вклад в развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами. Поэтому в первую очередь мы предоставляем контейнерное оборудование администрациям, где имеется серьезный настрой на проведение модернизации и реализуется программа обустройства новых мест накопления ТКО, — подчеркнул исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Ежегодно муниципалитеты делятся с региональным оператором планами по модернизации инфраструктуры обращения с ТКО, после чего начинается подготовка запрошенных объемов и передача контейнеров.
Всего в текущем году региональный оператор доставил 100 новых баков в Лесной, 67 — в Горноуральский МО, 60 контейнеров — в Невьянск, порядка 50 емкостей направлено в Дзержинский район Нижнего Тагила, 45 — в Красноуральский, 20 — в Североуральский и 10 — в Гаринский МО.
Напомним, если место для сбора ТКО не обновлено или его вообще нет, жители могут решить этот вопрос, обратившись к управляющей компании (УК) или товариществу собственников жилья (ТСЖ), а в случае их отсутствия — напрямую в администрацию своего населенного пункта. По другим вопросам, связанным с вывозом отходов, ответят на горячей линии компании по телефону 8-800-234-02-43 (ежедневно с 8:00 до 20:00 часов).