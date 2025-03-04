Более 350 контейнеров для ТКО получили города Свердловской области в 2025 году

Напомним, если место для сбора ТКО не обновлено или его вообще нет, жители могут решить этот вопрос, обратившись к управляющей компании (УК) или товариществу собственников жилья (ТСЖ), а в случае их отсутствия — напрямую в администрацию своего населенного пункта. По другим вопросам, связанным с вывозом отходов, ответят на горячей линии компании по телефону 8-800-234-02-43 (ежедневно с 8:00 до 20:00 часов).