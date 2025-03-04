Брошенный ребенок, 1 млн саженцев и реакция Мизулиной на угрозы тагильским школьникам

Posted 4 марта, 17:54
Published 4 марта, 17:54
Modified 4 марта, 17:56
Updated 4 марта, 17:56
В Нижнем Тагиле случайный прохожий нашел рано утром на скамейке брошенного младенца. Новорожденный мальчик лежал на морозе, но еще подавал признаки жизни. Тагильчанин сразу же занес ребенка в подъезд и вызвал скорую помощь. Ребенка доставили в реанимацию с сильным переохлаждением. Родителей малыша ищут, возбуждено уголовное дело.
В Нижнем Тагиле система «Безопасный город» помогла раскрыть 31 преступление в 2024 году. Полиция активно использует камеры видеонаблюдения, запрашивая фото и видео материалы. За год поступило более 2000 запросов на предоставление данных. Система работает в городе с 2014 года и продолжает помогать правоохранителям в расследованиях. Информация с камер стала важным инструментом для борьбы с преступностью.
В Нижнем Тагиле дышать станет легче: «Горзеленхоз» закупил 800 саженцев деревьев, включая липы, яблони и черемуху. Сейчас они адаптируются в парнике перед высадкой. Также запланировано высадить более 300 тысяч цветов. Они украсят парки, скверы и улицы. Часть растений отправят в питомник. Это часть большой программы по озеленению города.
«Тагилгражданпроект» напомнил историю строительства железнодорожного вокзала. Работы начались в 1956 году, но из-за нехватки рабочих и техники длились целых 10 лет. Сначала хотели снести старый вокзал, но новый оказался намного больше. Пришлось искать другое место для строительства. Это вызвало споры: нужно было переселять жителей и переделывать Привокзальную площадь. Все это время старый вокзал продолжал работать.
В Нижнем Тагиле полиция проверяет сообщения о якобы готовящихся нападениях на школы. Сигналы поступили из Telegram-каналов. По словам главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, сообщения от подобные каналов раньше приходили в Кургане и Костроме. По ее мнению, злоумышленники кошмарят города в алфавитном порядке.