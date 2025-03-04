Брошенный ребенок, 1 млн саженцев и реакция Мизулиной на угрозы тагильским школьникам

«Тагилгражданпроект» напомнил историю строительства железнодорожного вокзала. Работы начались в 1956 году, но из-за нехватки рабочих и техники длились целых 10 лет. Сначала хотели снести старый вокзал, но новый оказался намного больше. Пришлось искать другое место для строительства. Это вызвало споры: нужно было переселять жителей и переделывать Привокзальную площадь. Все это время старый вокзал продолжал работать.