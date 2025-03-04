tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 17:54

Published 4 марта, 17:54

Modified 4 марта, 17:56

Updated 4 марта, 17:56

Брошенный ребенок, 1 млн саженцев и реакция Мизулиной на угрозы тагильским школьникам

Брошенный ребенок, 1 млн саженцев и реакция Мизулиной на угрозы тагильским школьникам

4 марта 2025, 17:54
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле неизвестные оставили на скамейке ребенка. TagilCity.ru узнал, как система «Безопасный город» помогает раскрывать преступления. Тагильчанам напомнили историю строительства ж/д вокзала. Миллион саженцев закупила мэрия для озеленения. Мизулина отреагировала на угрозы терактов в школах Тагила.

В Нижнем Тагиле случайный прохожий нашел рано утром на скамейке брошенного младенца. Новорожденный мальчик лежал на морозе, но еще подавал признаки жизни. Тагильчанин сразу же занес ребенка в подъезд и вызвал скорую помощь. Ребенка доставили в реанимацию с сильным переохлаждением. Родителей малыша ищут, возбуждено уголовное дело.

Оставили на скамейке в мороз: в Тагиле ищут родителей брошенного на улице грудничка
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле система «Безопасный город» помогла раскрыть 31 преступление в 2024 году. Полиция активно использует камеры видеонаблюдения, запрашивая фото и видео материалы. За год поступило более 2000 запросов на предоставление данных. Система работает в городе с 2014 года и продолжает помогать правоохранителям в расследованиях. Информация с камер стала важным инструментом для борьбы с преступностью.

Более 2 тысяч запросов: «Безопасный город» в Тагиле помогает раскрывать преступления
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле дышать станет легче: «Горзеленхоз» закупил 800 саженцев деревьев, включая липы, яблони и черемуху. Сейчас они адаптируются в парнике перед высадкой. Также запланировано высадить более 300 тысяч цветов. Они украсят парки, скверы и улицы. Часть растений отправят в питомник. Это часть большой программы по озеленению города.

Для Нижнего Тагила закупили более 1 млн саженцев для озеленения города
Узнать подробнее

«Тагилгражданпроект» напомнил историю строительства железнодорожного вокзала. Работы начались в 1956 году, но из-за нехватки рабочих и техники длились целых 10 лет. Сначала хотели снести старый вокзал, но новый оказался намного больше. Пришлось искать другое место для строительства. Это вызвало споры: нужно было переселять жителей и переделывать Привокзальную площадь. Все это время старый вокзал продолжал работать.

10 лет строительства: как появился новый вокзал в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле полиция проверяет сообщения о якобы готовящихся нападениях на школы. Сигналы поступили из Telegram-каналов. По словам главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, сообщения от подобные каналов раньше приходили в Кургане и Костроме. По ее мнению, злоумышленники кошмарят города в алфавитном порядке.

На угрозы школьникам в Нижнем Тагиле отреагировала Екатерина Мизулина
Узнать подробнее
Читайте также:
Дым над Тагилом — как после канонады, иск УСМ и битва за тротуры: итоги выходныхПустующие бассейны, ремонт Октябрьской революции, экстрасенсы в Тагиле и садыВыходные в Тагиле и на Урале: мошенничество, благоустройство, снегопады и отравления
#Дарья Бобровицкая#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#Школы#Видеонаблюдение#Угрозы#Безопасный город#Преступления#Саженцы#Екатеринбург#Горзеленхоз#Екатерина Мизулина#Ж/д вокзал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика