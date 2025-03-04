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Posted 4 марта, 12:20

Published 4 марта, 12:20

Modified 4 марта, 12:22

Updated 4 марта, 12:22

На 6 миллионов обманули мошенники студентку УрФУ из Екатеринбурга

Деньги и драгоценности из сейфа: 6 млн отдала мошенникам студентка УрФУ

4 марта 2025, 12:20
Фото: Изображение Midjourney.

На 6 миллионов обманули мошенники студентку УрФУ из Екатеринбурга

19-летняя студентка из Екатеринбурга отдала мошенникам драгоценности и деньги, которые хранились в сейфе ее семьи. Девушка утверждает, что ей угрожали.

По словам потерпевшей, изначально ей позвонили с незнакомого номера и предложили продлить сим-карту. Студентка продиктовала код из СМС, а затем узнала, что у нее взломали аккаунт на Госуслугах.

По телефону лжесотруднику Госуслуг она сообщила, что в квартире есть сейф и выслала злоумышленнику фото содержимого. Наличные деньги, в том числе и валюту, три пары золотых часов, украшения с бриллиантами и другие драгоценности девушка передала неизвестной женщине.

Пострадавшая рассказала «КП-Екатеринбург», что в Свердловской области и в Екатеринбурге пропадает много девушек. Мошенники ей угрожали и запугали. На сегодняшний день уже возбуждено уголовное дело.

Напомним, что пенсионерка из Нижнего Тагила отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей и чуть не лишилась квартиры.

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