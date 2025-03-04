Деньги и драгоценности из сейфа: 6 млн отдала мошенникам студентка УрФУ

Posted 4 марта, 12:20
Published 4 марта, 12:20
Modified 4 марта, 12:22
Updated 4 марта, 12:22
По словам потерпевшей, изначально ей позвонили с незнакомого номера и предложили продлить сим-карту. Студентка продиктовала код из СМС, а затем узнала, что у нее взломали аккаунт на Госуслугах.
По телефону лжесотруднику Госуслуг она сообщила, что в квартире есть сейф и выслала злоумышленнику фото содержимого. Наличные деньги, в том числе и валюту, три пары золотых часов, украшения с бриллиантами и другие драгоценности девушка передала неизвестной женщине.
Пострадавшая рассказала «КП-Екатеринбург», что в Свердловской области и в Екатеринбурге пропадает много девушек. Мошенники ей угрожали и запугали. На сегодняшний день уже возбуждено уголовное дело.
Напомним, что пенсионерка из Нижнего Тагила отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей и чуть не лишилась квартиры.