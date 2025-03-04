Деньги и драгоценности из сейфа: 6 млн отдала мошенникам студентка УрФУ

По телефону лжесотруднику Госуслуг она сообщила, что в квартире есть сейф и выслала злоумышленнику фото содержимого. Наличные деньги, в том числе и валюту, три пары золотых часов, украшения с бриллиантами и другие драгоценности девушка передала неизвестной женщине.