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Posted 4 марта, 05:47

Published 4 марта, 05:47

Modified 4 марта, 05:49

Updated 4 марта, 05:49

Две девушки в Екатеринбурге развели на миллион инженера-конструктора

Две девушки в Екатеринбурге развели на миллион инженера-конструктора

4 марта 2025, 05:47
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге 28-летний молодой человек отдал миллион рублей двум мошенницам из интернета.

Некоторое время назад екатеринбуржец познакомился в интернете с девушкой. Во время переписок она рассказала, что играет на бирже и получает неплохой пассивный доход и предложила ему тоже попробовать заработать, пишет Е1.

Молодой человек согласился, и девушка связала его с куратором, под руководством которой он стал инвестировать на криптобирже. Вносил сначала свои средства, а затем оформил кредит.

После того, как он отправил все деньги на указанные счета, девушки перестали с ним общаться, а дохода у него так и не появилось. После этого горожанин понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в правоохранительные органы.

Напомним, женщина в Нижнем Тагиле хотела заработать в интернете и лишилась более миллиона рублей.

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