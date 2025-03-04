Две девушки в Екатеринбурге развели на миллион инженера-конструктора

Posted 4 марта, 05:47
Published 4 марта, 05:47
Modified 4 марта, 05:49
Updated 4 марта, 05:49
Некоторое время назад екатеринбуржец познакомился в интернете с девушкой. Во время переписок она рассказала, что играет на бирже и получает неплохой пассивный доход и предложила ему тоже попробовать заработать, пишет Е1.
Молодой человек согласился, и девушка связала его с куратором, под руководством которой он стал инвестировать на криптобирже. Вносил сначала свои средства, а затем оформил кредит.
После того, как он отправил все деньги на указанные счета, девушки перестали с ним общаться, а дохода у него так и не появилось. После этого горожанин понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в правоохранительные органы.