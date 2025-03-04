Ефимов сообщил о намерениях обновить съезды на МКАД в восточной части столицы

В ходе реализации проекта запланировано возведение съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, создание удобного доступа с МКАД на улицу Сталеваров, а также объединение и модернизация улиц Косинской и Реутовской. В городе Реутове будет произведена реконструкция съезда с МКАД на улицу Победы с организацией кольцевой развязки для оптимизации движения транспорта.