Ефимов сообщил о намерениях обновить съезды на МКАД в восточной части столицы

Posted 4 марта, 15:21
Published 4 марта, 15:21
Modified 4 марта, 15:21
Updated 4 марта, 15:21
Как пишет mos.ru, в рамках проекта будут реконструированы съезды, полосы разгона, прилегающие проезды и заездные карманы в зонах пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.
По словам Владимира Ефимова, проект предполагает строительство и обновление 5,5 километра дорожного полотна. В частности, планируется возведение бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД, а также реконструкция существующих и создание новых съездов. На данный момент на объекте ведутся подготовительные работы. Завершение строительных работ намечено на август 2026 года.
Планируемые работы охватят несколько районов Москвы, включая Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский, а также городской округ Реутов, расположенный в Московской области. Реализация данного проекта направлена на повышение качества транспортной доступности в указанных районах.
В ходе реализации проекта запланировано возведение съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, создание удобного доступа с МКАД на улицу Сталеваров, а также объединение и модернизация улиц Косинской и Реутовской. В городе Реутове будет произведена реконструкция съезда с МКАД на улицу Победы с организацией кольцевой развязки для оптимизации движения транспорта.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение 2024 года в столице удалось построить 100 километров новых дорог, возвести 25 искусственных сооружений и обустроить 15 пешеходных переходов.