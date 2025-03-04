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Posted 4 марта, 15:21

Published 4 марта, 15:21

Modified 4 марта, 15:21

Updated 4 марта, 15:21

Ефимов сообщил о намерениях обновить съезды на МКАД в восточной части столицы

Ефимов сообщил о намерениях обновить съезды на МКАД в восточной части столицы

4 марта 2025, 15:21
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов объявил о предстоящей реконструкции восточного участка Московской кольцевой автодороги (МКАД) — от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой.

Как пишет mos.ru, в рамках проекта будут реконструированы съезды, полосы разгона, прилегающие проезды и заездные карманы в зонах пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.

По словам Владимира Ефимова, проект предполагает строительство и обновление 5,5 километра дорожного полотна. В частности, планируется возведение бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД, а также реконструкция существующих и создание новых съездов. На данный момент на объекте ведутся подготовительные работы. Завершение строительных работ намечено на август 2026 года.

Планируемые работы охватят несколько районов Москвы, включая Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский, а также городской округ Реутов, расположенный в Московской области. Реализация данного проекта направлена на повышение качества транспортной доступности в указанных районах.

В ходе реализации проекта запланировано возведение съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, создание удобного доступа с МКАД на улицу Сталеваров, а также объединение и модернизация улиц Косинской и Реутовской. В городе Реутове будет произведена реконструкция съезда с МКАД на улицу Победы с организацией кольцевой развязки для оптимизации движения транспорта.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение 2024 года в столице удалось построить 100 километров новых дорог, возвести 25 искусственных сооружений и обустроить 15 пешеходных переходов.

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