Екатеринбургский подземный переход ждет масштабное преображение

Планируется обновить отделку стен и полов, внедрить инновационное освещение, а также усовершенствовать систему электроснабжения и гидроизоляцию. Входные зоны перехода будут оформлены с использованием гранитных плит. Над спусками появятся навесы, а пол выполнят из материалов, обеспечивающих безопасность и комфорт вне зависимости от погодных условий на улице.