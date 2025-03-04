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Posted 4 марта, 16:01

Published 4 марта, 16:01

Modified 4 марта, 16:03

Updated 4 марта, 16:03

Екатеринбургский подземный переход ждет масштабное преображение

Екатеринбургский подземный переход ждет масштабное преображение

4 марта 2025, 16:01
Фото: 1MI.
Екатеринбургский подземный переход на улицах Свердлова и Челюскинцев ждет капитальный ремонт, который превратит его в современное и удобное пространство для горожан и туристов.

Глава отдела по улучшению городской среды администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова организовала выездное заседание. Темой встречи стал капитальный ремонт подземного перехода на пересечении улиц Свердлова и Челюскинцев.

Планируется обновить отделку стен и полов, внедрить инновационное освещение, а также усовершенствовать систему электроснабжения и гидроизоляцию. Входные зоны перехода будут оформлены с использованием гранитных плит. Над спусками появятся навесы, а пол выполнят из материалов, обеспечивающих безопасность и комфорт вне зависимости от погодных условий на улице.

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В переходе будут размещены новые навигационные знаки, камеры наблюдения и информационные стенды для туристов, которые помогут гостям города лучше ориентироваться. Художники займутся разработкой уникального дизайна, чтобы превратить переход из обычного места транзита в зону гостеприимства и культурную достопримечательность.

Работы займут 2 года, а по их завершении подземный переход станет не только функциональным сооружением, но и привлекательным пространством для жителей и туристов, подчеркивающим уникальный характер Екатеринбурга.

Ранее в метро Екатеринбурга обновили схемы линий.

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