Екатеринбургский подземный переход ждет масштабное преображение

Posted 4 марта, 16:01
Published 4 марта, 16:01
Modified 4 марта, 16:03
Updated 4 марта, 16:03
Глава отдела по улучшению городской среды администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова организовала выездное заседание. Темой встречи стал капитальный ремонт подземного перехода на пересечении улиц Свердлова и Челюскинцев.
Планируется обновить отделку стен и полов, внедрить инновационное освещение, а также усовершенствовать систему электроснабжения и гидроизоляцию. Входные зоны перехода будут оформлены с использованием гранитных плит. Над спусками появятся навесы, а пол выполнят из материалов, обеспечивающих безопасность и комфорт вне зависимости от погодных условий на улице.
В переходе будут размещены новые навигационные знаки, камеры наблюдения и информационные стенды для туристов, которые помогут гостям города лучше ориентироваться. Художники займутся разработкой уникального дизайна, чтобы превратить переход из обычного места транзита в зону гостеприимства и культурную достопримечательность.
Работы займут 2 года, а по их завершении подземный переход станет не только функциональным сооружением, но и привлекательным пространством для жителей и туристов, подчеркивающим уникальный характер Екатеринбурга.