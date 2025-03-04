Эпидемия ОРВИ в Екатеринбурге: все больше школ и детских садов уходят на карантин

Posted 4 марта, 16:25
Published 4 марта, 16:25
Modified 4 марта, 16:27
Updated 4 марта, 16:27
По данным мэрии Екатеринбурга, на текущий момент в городе закрыто 54 класса в 16 школах. Это связано с массовым распространением ОРВИ среди учеников. Только за последнюю неделю на карантин отправили еще 22 класса. Общее количество заболевших школьников достигло 585 человек.
Карантин объявляется, если в классе фиксируется значительное число заболевших. Учебный процесс приостанавливается на срок от одной до трех недель в зависимости от ситуации.
Не менее напряженная ситуация и в дошкольных учреждениях. На данный момент закрыта 51 группа в 43 ДОУ. Всего в садах болею 437 малышей. Родители вынуждены искать альтернативные варианты присмотра за детьми.