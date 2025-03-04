Эпидемия ОРВИ в Екатеринбурге: все больше школ и детских садов уходят на карантин

По данным мэрии Екатеринбурга, на текущий момент в городе закрыто 54 класса в 16 школах. Это связано с массовым распространением ОРВИ среди учеников. Только за последнюю неделю на карантин отправили еще 22 класса. Общее количество заболевших школьников достигло 585 человек.