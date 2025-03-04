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Posted 4 марта, 16:25

Published 4 марта, 16:25

Modified 4 марта, 16:27

Updated 4 марта, 16:27

В Екатеринбург карантин введен уже в 16 школах

Эпидемия ОРВИ в Екатеринбурге: все больше школ и детских садов уходят на карантин

4 марта 2025, 16:25
Фото: 1MI.

В Екатеринбург карантин введен уже в 16 школах

В Екатеринбурге стремительно растет число заболевших ОРВИ. Школы и детские сады вынуждены объявлять карантин.

По данным мэрии Екатеринбурга, на текущий момент в городе закрыто 54 класса в 16 школах. Это связано с массовым распространением ОРВИ среди учеников. Только за последнюю неделю на карантин отправили еще 22 класса. Общее количество заболевших школьников достигло 585 человек.

Карантин объявляется, если в классе фиксируется значительное число заболевших. Учебный процесс приостанавливается на срок от одной до трех недель в зависимости от ситуации.

Не менее напряженная ситуация и в дошкольных учреждениях. На данный момент закрыта 51 группа в 43 ДОУ. Всего в садах болею 437 малышей. Родители вынуждены искать альтернативные варианты присмотра за детьми.

Рост заболеваемости в Свердловской области фиксируется с конца февраля.

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#Дарья Бобровицкая#Дети#ОРВИ#Детские сады#Школы#Карантин#Заболевшие#Екатеринбург
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