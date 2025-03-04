Этот сыр даже для мышеловки не годится: бренды, которые забраковало Роскачество

Больше всего экспертов впечатлил продукт от бренда «Сыробогатов». Этот сыр порадовал идеальным балансом вкуса, структуры и соответствия всем нормативам. Сыр «Каждый день», хоть и показал хорошие результаты (4,7 балла), не дотянул до совершенства из-за недостаточного содержания жира по сравнению с заявленным на упаковке. Продукция сети «Магнит» получила 4 балла — специалисты отметили, что сыр был недозрелым, что повлияло на его вкусовые качества. Марка «Красная цена» набрала лишь 3,7 балла: эксперты отметили, что его запах и вкус не соответствуют нормативным.