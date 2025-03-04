Этот сыр даже для мышеловки не годится: бренды, которые забраковало Роскачество

Posted 4 марта, 14:57
Published 4 марта, 14:57
Modified 4 марта, 16:37
Updated 4 марта, 16:37
Специалисты Роскачества тщательно изучили три категории: классический «Российский» сыр, «Тильзитер» и плавленый сливочный сыр.
Больше всего экспертов впечатлил продукт от бренда «Сыробогатов». Этот сыр порадовал идеальным балансом вкуса, структуры и соответствия всем нормативам. Сыр «Каждый день», хоть и показал хорошие результаты (4,7 балла), не дотянул до совершенства из-за недостаточного содержания жира по сравнению с заявленным на упаковке. Продукция сети «Магнит» получила 4 балла — специалисты отметили, что сыр был недозрелым, что повлияло на его вкусовые качества. Марка «Красная цена» набрала лишь 3,7 балла: эксперты отметили, что его запах и вкус не соответствуют нормативным.
Не прошел тест на безопасность сыр от марки «Аппетитно Круглый Год» — в нем обнаружили следы антибиотиков.
В этой категории все проверенные образцы оказались безопасными для потребления. Лидерами стали сыры трех известных производителей: «Село Зеленое», «Ламбер» и «Простоквашино». Эти марки показали лучшие результаты по всем параметрам — от состава до органолептических характеристик.
Здесь эксперты столкнулись с наиболее серьезными проблемами. Почти все образцы имели повышенное содержание воды, а вот количество белка снижено. Была забракована продукция «Витако», в которой были обнаружены следы антибиотиков.
Лишь несколько брендов смогли сохранить высокое качество: Hochland, «Виола», «Карат», «Веселый молочник», а также сыр President.
При покупке сыра внимательно изучайте этикетку, особое внимание обращайте на состав, особенно когда речь идет о плавленом сыре, советует Роскачество.