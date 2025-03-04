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Posted 4 марта, 14:57

Published 4 марта, 14:57

Modified 4 марта, 16:37

Updated 4 марта, 16:37

Большинство сыров, проверенных Роскачеством, безопасны для употребления

Этот сыр даже для мышеловки не годится: бренды, которые забраковало Роскачество

4 марта 2025, 14:57
Фото: 1MI. Большинство сыров, проверенных Роскачеством, безопасны для употребления
Рубрика
Еда и напитки
«Роскачество» проверило популярные марки сыров на прилавках российских магазинов. Картина в целом хорошая — большинство продукции соответствует требованиям безопасности. Но некоторые марки все же попали в черный список из-за нарушений.

Специалисты Роскачества тщательно изучили три категории: классический «Российский» сыр, «Тильзитер» и плавленый сливочный сыр.

«Российский» сыр

Больше всего экспертов впечатлил продукт от бренда «Сыробогатов». Этот сыр порадовал идеальным балансом вкуса, структуры и соответствия всем нормативам. Сыр «Каждый день», хоть и показал хорошие результаты (4,7 балла), не дотянул до совершенства из-за недостаточного содержания жира по сравнению с заявленным на упаковке. Продукция сети «Магнит» получила 4 балла — специалисты отметили, что сыр был недозрелым, что повлияло на его вкусовые качества. Марка «Красная цена» набрала лишь 3,7 балла: эксперты отметили, что его запах и вкус не соответствуют нормативным.

Не прошел тест на безопасность сыр от марки «Аппетитно Круглый Год» — в нем обнаружили следы антибиотиков.

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«Тильзитер»

В этой категории все проверенные образцы оказались безопасными для потребления. Лидерами стали сыры трех известных производителей: «Село Зеленое», «Ламбер» и «Простоквашино». Эти марки показали лучшие результаты по всем параметрам — от состава до органолептических характеристик.

Плавленый сливочный сыр

Здесь эксперты столкнулись с наиболее серьезными проблемами. Почти все образцы имели повышенное содержание воды, а вот количество белка снижено. Была забракована продукция «Витако», в которой были обнаружены следы антибиотиков.

Лишь несколько брендов смогли сохранить высокое качество: Hochland, «Виола», «Карат», «Веселый молочник», а также сыр President.

При покупке сыра внимательно изучайте этикетку, особое внимание обращайте на состав, особенно когда речь идет о плавленом сыре, советует Роскачество.

Ранее эксперты Роскачества рассказали о самых лучших марках растительного масла.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Эксперты#Сыр#Бренды#КЦ#Еда и напитки#Роскачество
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