Кошмарные роды в Екатеринбурге: врачи оставили куски плаценты в теле женщины

Во время родов врачи использовали вакуум для извлечения ребенка, так как малышу не хватало кислорода. После этого Дарью начали зашивать, но, по ее словам, обезболивающее не подействовало. Она чувствовала сильную боль, а медики обвинили ее в симуляции.