Кошмарные роды в Екатеринбурге: врачи оставили куски плаценты в теле женщины

Posted 4 марта, 16:01
Published 4 марта, 16:01
Modified 4 марта, 16:03
Updated 4 марта, 16:03
Дарья, 19-летняя жительница Екатеринбурга, поделилась в «КП — Екатеринбург» историей своих непростых родов. По ее словам, врачи допустили множество ошибок, которые привели к тяжелым последствиям.
6 ноября 2024 года будущую маму привезли в роддом №20 с высоким давлением. Врачи решили стимулировать роды на следующий день. Несмотря на просьбы девушки сделать кесарево сечение из-за крупного размера ребенка, медики настояли на естественных родах, заявив: «Организм молодой, справится».
Во время родов врачи использовали вакуум для извлечения ребенка, так как малышу не хватало кислорода. После этого Дарью начали зашивать, но, по ее словам, обезболивающее не подействовало. Она чувствовала сильную боль, а медики обвинили ее в симуляции.
Через несколько часов у екатеринбурженки открылось кровотечение. Врачи обнаружили, что швы были наложены неправильно, а в области разреза образовалась гематома с гноем. Девушку срочно отправили в реанимацию, где ей сделали переливание крови и повторную операцию.
Дарья вспоминает, что врачи позволяли себе грубые высказывания в ее адрес. После выписки 12 ноября, несмотря на плохие анализы, молодая мама продолжала страдать от боли, получая лишь парацетамол вместо сильных обезболивающих.
Дарья надеется, что ее история привлечет внимание к проблеме халатности в роддомах. Она хочет, чтобы другие женщины не сталкивались с подобным кошмаром.