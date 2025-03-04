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Posted 4 марта, 13:02

Published 4 марта, 13:02

Modified 4 марта, 13:04

Updated 4 марта, 13:04

Массовые увольнениях в ЦЗН Екатеринбурга опровергли в Департаменте по труду

Массовые увольнениях в ЦЗН Екатеринбурга опровергли в Департаменте по труду

4 марта 2025, 13:02
Фото: 1MI.
В Департаменте по труду после проведенной проверки опровергли информацию о массовых увольнениях в центре занятости населения.

Проверка была внеплановой. Специалисты не выявили нарушений каких-либо прав сотрудников. Также не соответствующей действительности оказалась информация о поборах и неправомерных увольнениях.

Сейчас в центре занятости проходит реорганизация, поэтому три работника были уволены. Однако, им было предложено другое место работы, как и полагается по законодательству, — рассказали TagilCity.ru в региональном Департаменте по труду и занятости.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в ЦЗН Екатеринбурга начальство вынуждает увольняться работников, которые не хотят отдавать премиальные руководству.

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