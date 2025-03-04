Массовые увольнениях в ЦЗН Екатеринбурга опровергли в Департаменте по труду

Posted 4 марта, 13:02
Published 4 марта, 13:02
Modified 4 марта, 13:04
Updated 4 марта, 13:04
Проверка была внеплановой. Специалисты не выявили нарушений каких-либо прав сотрудников. Также не соответствующей действительности оказалась информация о поборах и неправомерных увольнениях.
Сейчас в центре занятости проходит реорганизация, поэтому три работника были уволены. Однако, им было предложено другое место работы, как и полагается по законодательству, — рассказали TagilCity.ru в региональном Департаменте по труду и занятости.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в ЦЗН Екатеринбурга начальство вынуждает увольняться работников, которые не хотят отдавать премиальные руководству.