Мошенники чуть не оставили без квартиры пенсионерку в Нижнем Тагиле

Пенсионерка обратилась в риэлторское агентство с намерением продать свою жилплощадь. Сотрудница сообразила, что клиентка может быть жертвой аферистов и рассказала об этом в правоохранительные органы, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.