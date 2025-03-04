Мошенники чуть не оставили без квартиры пенсионерку в Нижнем Тагиле

Posted 4 марта, 04:19
Published 4 марта, 04:19
Modified 4 марта, 04:21
Updated 4 марта, 04:21
Пенсионерка обратилась в риэлторское агентство с намерением продать свою жилплощадь. Сотрудница сообразила, что клиентка может быть жертвой аферистов и рассказала об этом в правоохранительные органы, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.
Оказалось, что тагильчанка уже отдала злоумышленникам почти 1,5 миллиона рублей. Ей звонили якобы от имени сотрудников разных структур и заставили перевести деньги на «безопасный счет».