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Posted 4 марта, 04:19

Published 4 марта, 04:19

Modified 4 марта, 04:21

Updated 4 марта, 04:21

Пенсионерка в Нижнем Тагиле чуть не лишилась жилья из-за мошенников

Мошенники чуть не оставили без квартиры пенсионерку в Нижнем Тагиле

4 марта 2025, 04:19
Фото: Изображение Midjourney.

Пенсионерка в Нижнем Тагиле чуть не лишилась жилья из-за мошенников

В Нижнем Тагиле пожилая женщина стала жертвой аферистов и чуть не продала свою квартиру.

Пенсионерка обратилась в риэлторское агентство с намерением продать свою жилплощадь. Сотрудница сообразила, что клиентка может быть жертвой аферистов и рассказала об этом в правоохранительные органы, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

Оказалось, что тагильчанка уже отдала злоумышленникам почти 1,5 миллиона рублей. Ей звонили якобы от имени сотрудников разных структур и заставили перевести деньги на «безопасный счет».

Напомним, девочка в Екатеринбурге перевела мошенникам полмиллиона рублей с родительского счета.

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