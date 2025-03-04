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Posted 4 марта, 09:12

Published 4 марта, 09:12

Modified 4 марта, 09:14

Updated 4 марта, 09:14

Мошенники продают несуществующие билеты на матчи ХК «Автомобилист» на «УГМК Арене»

Мошенники продают несуществующие билеты на матчи ХК «Автомобилист» на «УГМК Арене»

4 марта 2025, 09:12
Фото: «УГМК Арена».
Совсем скоро ХК «Автомобилист» проведет первые матчи на «УГМК Арене», которая уже успела стать для уральской команды новым домом. Организаторы предупреждают: на различных интернет-ресурсах активно предлагаются билеты на предстоящие игры, в то время как официальные продажи билетов еще не стартовали.

Для реализации билетов на матчи хоккейного клуба в новом ледовом дворце разработан специальный сайт.

Просим вас внимательно относиться ко всем предложениям о покупке билетов и ни в коем случае не приобретать их на сторонних ресурсах. Остерегайтесь мошенников, не переплачивайте спекулянтам! Данный сайт является единственным источником легальной покупки билетов на домашние матчи «Автомобилиста»! Рекомендуется заранее проходить регистрацию на новом портале, чтобы при покупке билетов избежать лишних неудобств, — сообщили организаторы.

Тестовый запуск продаж на матч «Автомобилист» — ЦСКА запланирован на 5 марта 2025 года. В этот день для покупки будут доступны билеты на ограниченное количество секторов «УГМК Арены». Одновременно с этим будет проведена проверка работы системы. Полномасштабный старт продаж планируется на 7 марта.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Спорт#Россия#Свердловская область#Хоккей#Регистрация#Мошенники#Билеты#Продажа#Матчи#Екатеринбург
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