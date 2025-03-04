На сложные роды в перинатальном центре в Екатеринбурге пожаловалась блогер из TikTok

Posted 4 марта, 08:35
Published 4 марта, 08:35
Modified 4 марта, 08:37
Updated 4 марта, 08:37
В своем посте девушка рассказала, что несмотря на вес ребенка 4 килограмма и ее узкий таз, ее заставили рожать самостоятельно. По словам роженицы, ей в результате пришлось делать эпизиотомию и вытягивать ребенка вакуумом. Она отметила, что все разрезы ей зашивали без обезболивающего.
Ночью у девушки началось кровотечение. Она была выписана на 6 день. По словам блогера, анализы у нее были плохие, а дома ей стало плохо. В результате девушка снова попала в больницу, где врачи заявили, что она могла умереть, если бы еще дольше не вызывала скорую помощь. В стационаре девушка провела две недели, пишет Е1.