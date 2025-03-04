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Posted 4 марта, 08:35

Published 4 марта, 08:35

Modified 4 марта, 08:37

Updated 4 марта, 08:37

В Екатеринбурге блогер из TikTok рассказала о сложных родах на Химмаше

На сложные роды в перинатальном центре в Екатеринбурге пожаловалась блогер из TikTok

4 марта 2025, 08:35
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге блогер из TikTok рассказала о сложных родах на Химмаше

Блогер из TikTok по имени Дарья, рассказала о сложных родах, которые проходили в акушерском перинатальном центре в Екатеринбурге.

В своем посте девушка рассказала, что несмотря на вес ребенка 4 килограмма и ее узкий таз, ее заставили рожать самостоятельно. По словам роженицы, ей в результате пришлось делать эпизиотомию и вытягивать ребенка вакуумом. Она отметила, что все разрезы ей зашивали без обезболивающего.

Ночью у девушки началось кровотечение. Она была выписана на 6 день. По словам блогера, анализы у нее были плохие, а дома ей стало плохо. В результате девушка снова попала в больницу, где врачи заявили, что она могла умереть, если бы еще дольше не вызывала скорую помощь. В стационаре девушка провела две недели, пишет Е1.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области за одну неделю родились 665 детей.

#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Перинатальный центр#Родители#Роды#Екатеринбург
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