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Posted 4 марта, 08:23

Published 4 марта, 08:23

Modified 4 марта, 08:25

Updated 4 марта, 08:25

В Нижнем Тагиле полиция начала проверку после угроз школьникам в мессенджере

На угрозы школьникам в Нижнем Тагиле отреагировала Екатерина Мизулина

4 марта 2025, 08:23
Фото: группа Екатерины Мизулиной Вконтакте.

В Нижнем Тагиле полиция начала проверку после угроз школьникам в мессенджере

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отреагировала на появление Telegram-каналов, в которых говорилось о якобы готовящихся нападениях на школы в Нижнем Тагиле.

Она рассказала в своем канале, что подобные сообщества также появлялись ранее в Кургане и Костроме.

По словам Мизулиной, информация была передана в полицию. Правоохранители, в свою очередь, ранее заявляли, что уже начали проверку по факту появления данных каналов.

Ранее глава Лиги предполагала, что информационная атака может совершаться на города в алфавитном порядке.

Напомним, о появлении каналов с угрозами в отношении школьников Нижнего Тагила стало известно 3 марта. Канал, где распространялась информация, был заблокирован.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Безопасность#Полиция#Угроза#Екатеринбург
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