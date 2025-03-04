На угрозы школьникам в Нижнем Тагиле отреагировала Екатерина Мизулина

Posted 4 марта, 08:23
Published 4 марта, 08:23
Modified 4 марта, 08:25
Updated 4 марта, 08:25
Она рассказала в своем канале, что подобные сообщества также появлялись ранее в Кургане и Костроме.
По словам Мизулиной, информация была передана в полицию. Правоохранители, в свою очередь, ранее заявляли, что уже начали проверку по факту появления данных каналов.
Ранее глава Лиги предполагала, что информационная атака может совершаться на города в алфавитном порядке.
Напомним, о появлении каналов с угрозами в отношении школьников Нижнего Тагила стало известно 3 марта. Канал, где распространялась информация, был заблокирован.