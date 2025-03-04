Нижнетагильский драматический театр привез три награды с фестиваля «Браво!»

Триумф тагильских артистов на фестивале и Премии «Браво!», который проходил в Екатеринбурге, стал значимым событием в театральной жизни региона. В рамках фестиваля было представлено 25 драматических театров, каждый из которых продемонстрировал свое мастерство перед экспертным жюри. Тагильские артисты вернулись домой с наградами, подтвердив высокое качество своего творчества.