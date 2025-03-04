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Posted 4 марта, 13:54

Published 4 марта, 13:54

Modified 4 марта, 13:56

Updated 4 марта, 13:56

Нижнетагильский драматический театр привез три награды с фестиваля «Браво!»

Нижнетагильский драматический театр привез три награды с фестиваля «Браво!»

4 марта 2025, 13:54
Фото: Нижнетагильский драматический театр.
Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
Тагильские артисты стали триумфаторами фестиваля «Браво!» в Екатеринбурге, получив награды за оригинальность спектакля «Три мушкетера», актерское мастерство Виктории Панковой и работу художника-постановщика Константина Соловьева.

Триумф тагильских артистов на фестивале и Премии «Браво!», который проходил в Екатеринбурге, стал значимым событием в театральной жизни региона. В рамках фестиваля было представлено 25 драматических театров, каждый из которых продемонстрировал свое мастерство перед экспертным жюри. Тагильские артисты вернулись домой с наградами, подтвердив высокое качество своего творчества.

Спектакль «Три мушкетера» получил Специальный диплом за оригинальность авторского решения. Это награда подчеркнула креативный подход режиссера и всей творческой команды, создавшей уникальное представление.

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Кроме того, актриса Виктория Панкова была удостоена специального диплома за свое сценическое обаяние в ролях Лизы и Настеньки. Ее талант и харизма привлекли внимание судей и зрителей, сделав ее работу особенно запоминающейся.

Наконец, художник-постановщик Константин Соловьев одержал победу в номинации «Лучший художник-постановщик». Его работа над оформлением спектаклей «Васса Железнова» и «Село Степанчиково» впечатлила членов жюри своим профессионализмом и эстетической выразительностью.

Ранее худрук Драмтеатра в Нижнем Тагиле получил звание заслуженного деятеля культуры РФ.

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