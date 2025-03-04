Нижнетагильский драматический театр привез три награды с фестиваля «Браво!»

Posted 4 марта, 13:54
Published 4 марта, 13:54
Modified 4 марта, 13:56
Updated 4 марта, 13:56
Триумф тагильских артистов на фестивале и Премии «Браво!», который проходил в Екатеринбурге, стал значимым событием в театральной жизни региона. В рамках фестиваля было представлено 25 драматических театров, каждый из которых продемонстрировал свое мастерство перед экспертным жюри. Тагильские артисты вернулись домой с наградами, подтвердив высокое качество своего творчества.
Спектакль «Три мушкетера» получил Специальный диплом за оригинальность авторского решения. Это награда подчеркнула креативный подход режиссера и всей творческой команды, создавшей уникальное представление.
Кроме того, актриса Виктория Панкова была удостоена специального диплома за свое сценическое обаяние в ролях Лизы и Настеньки. Ее талант и харизма привлекли внимание судей и зрителей, сделав ее работу особенно запоминающейся.
Наконец, художник-постановщик Константин Соловьев одержал победу в номинации «Лучший художник-постановщик». Его работа над оформлением спектаклей «Васса Железнова» и «Село Степанчиково» впечатлила членов жюри своим профессионализмом и эстетической выразительностью.