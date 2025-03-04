Нижний Тагил потратит 3 млн рублей на заброшенные здания

Posted 4 марта, 11:10
Published 4 марта, 11:10
Modified 4 марта, 11:12
Updated 4 марта, 11:12
Электронный аукцион, стартовавший 21 февраля 2025 года, будет продолжаться до 4 марта. Администрация ищет компанию-подрядчика, способную взять на себя выполнение всех необходимых работ. Подрядчику предстоит заняться широким спектром задач, включая очистку прилегающих участков от листвы и подготовку тротуаров с использованием песчано-щебневых смесей.
Помимо этого, контракт предполагает ручную уборку территории от накопившегося мусора, который затем подлежит вывозу и утилизации. Также подрядчик должен будет заниматься подрезкой порослей кустарников и деревьев, чтобы поддерживать порядок на участке.
Контракт предусматривает завершение всех работ до конца ноября 2025 года. Такой срок, возможно, обусловлен необходимостью завершить подготовительные мероприятия до наступления зимних холодов, когда некоторые виды деятельности станут затруднительными.
Между тем, в Нижнем Тагиле продолжаются работы по сносу аварийного жилья. Напомним, что в городе и его окрестностях планомерно избавляются от старых аварийных зданий.