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Posted 4 марта, 11:10

Published 4 марта, 11:10

Modified 4 марта, 11:12

Updated 4 марта, 11:12

Нижний Тагил потратит 3 млн рублей на заброшенные здания

Нижний Тагил потратит 3 млн рублей на заброшенные здания

4 марта 2025, 11:10
Фото: 1MI.
Администрация Нижнего Тагила готовится вложить 3 миллиона рублей в поддержку заброшенных зданий Ленинского района. Электронный аукцион уже стартовал, чтобы найти подходящего подрядчика для выполнения комплекса работ по благоустройству территории.

Электронный аукцион, стартовавший 21 февраля 2025 года, будет продолжаться до 4 марта. Администрация ищет компанию-подрядчика, способную взять на себя выполнение всех необходимых работ. Подрядчику предстоит заняться широким спектром задач, включая очистку прилегающих участков от листвы и подготовку тротуаров с использованием песчано-щебневых смесей.

Помимо этого, контракт предполагает ручную уборку территории от накопившегося мусора, который затем подлежит вывозу и утилизации. Также подрядчик должен будет заниматься подрезкой порослей кустарников и деревьев, чтобы поддерживать порядок на участке.

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Контракт предусматривает завершение всех работ до конца ноября 2025 года. Такой срок, возможно, обусловлен необходимостью завершить подготовительные мероприятия до наступления зимних холодов, когда некоторые виды деятельности станут затруднительными.

Между тем, в Нижнем Тагиле продолжаются работы по сносу аварийного жилья. Напомним, что в городе и его окрестностях планомерно избавляются от старых аварийных зданий.

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