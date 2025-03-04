Объем закупок госкомпаний у МСП за 2024 год составил рекордные 9,6 трлн рублей

Posted 4 марта, 06:44
Published 4 марта, 06:44
Modified 4 марта, 06:44
Updated 4 марта, 06:44
Данный результат является максимальным с момента введения обязательной квоты на закупки у субъектов МСП в размере 25%. Контроль за ее соблюдением осуществляют Корпорация МСП и региональные органы власти.
Подобный рост обусловлен значительным увеличением объемов закупок в секторе обрабатывающих производств, расширением поставок инновационной продукции и разработкой российских IT-решений.
По словам заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, обеспечение участия малого и среднего бизнеса в закупках государственных компаний является ключевой мерой развития предпринимательской инициативы в рамках нового федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
По его словам, в настоящее время наблюдается четкая тенденция к увеличению доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у малых и средних предприятий. В 2024 году малые и средние компании поставили крупным государственным заказчикам инновационной продукции на сумму около 905 млрд рублей. Это свидетельствует о растущей роли малого и среднего бизнеса в развитии ключевых отраслей для создания экономики предложения.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич считает, что участие в государственных закупках предоставляет малому и среднему бизнесу надежный и обширный рынок сбыта, создавая условия для дальнейшего роста и расширения.
Александр Исаевич также указал, что в 2024 году зафиксирован рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудничающих с государственными компаниями, на 6,1% относительно предыдущего года — их стало более 226 тысяч. Он считает, что это свидетельствует об укреплении доверия к МСП и их готовности к ответственному исполнению контрактов и продуктивному сотрудничеству с крупными заказчиками.
Важно отметить, что около 73% всех закупок у МСП приходится на продукцию промышленного назначения. Объем поставок малого и среднего бизнеса госкомпаниям в секторе обрабатывающих производств увеличился более чем на треть по сравнению с 2023 годом, достигнув 3,3 трлн рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса являются Москва (3,1 трлн руб.), Санкт-Петербург (801,4 млрд руб.), Татарстан (552,6 млрд руб.), Московская область (431,3 млрд руб.) и Свердловская область (346,9 млрд руб.).
В первую десятку по увеличению объема заключенных договоров по сравнению с предыдущим годом вошли: Москва (прирост на 1 трлн руб.), Республика Татарстан (+360,9 млрд руб.), Санкт-Петербург (+119,5 млрд руб.), Свердловская область (+91,2 млрд руб.), Московская область (+69,1 млрд руб.), Новосибирская область (+49,7 млрд руб.), Тюменская область (+32,8 млрд руб.), Пермский край (+31,2 млрд руб.), Краснодарский край (+31,1 млрд руб.) и Ленинградская область (+28,9 млрд руб.).
Напомним, что малые и средние предприятия имеют возможность стать участниками программы «выращивания», разработанной Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП, и подписать долгосрочные офсетные соглашения с одной из государственных компаний. На данный момент уже заключено 16 подобных соглашений на общую сумму, превышающую 6,6 млрд рублей. В планах на 2025 год утверждение программ «выращивания» поставщиков еще девятью компаниями с государственным участием.