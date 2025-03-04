Объем закупок госкомпаний у МСП за 2024 год составил рекордные 9,6 трлн рублей

Александр Исаевич также указал, что в 2024 году зафиксирован рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудничающих с государственными компаниями, на 6,1% относительно предыдущего года — их стало более 226 тысяч. Он считает, что это свидетельствует об укреплении доверия к МСП и их готовности к ответственному исполнению контрактов и продуктивному сотрудничеству с крупными заказчиками.