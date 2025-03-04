Оставили на скамейке в мороз: в Тагиле ищут родителей брошенного на улице грудничка

При ближайшем рассмотрении он обнаружил внутри новорожденного малыша. У мальчика была необрезанная пуповина. Тагильчанин немедленно перенес грудничка в теплое помещение и вызвал медиков. Записки или других подсказок о личности родителей в свертке не было. По предварительной оценке, ребенку не исполнилось и суток.