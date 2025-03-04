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Posted 4 марта, 17:48

Published 4 марта, 17:48

Modified 4 марта, 17:50

Updated 4 марта, 17:50

В Нижнем Тагиле родители бросили на морозе новорожденного ребенка

Оставили на скамейке в мороз: в Тагиле ищут родителей брошенного на улице грудничка

4 марта 2025, 17:48
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле родители бросили на морозе новорожденного ребенка

В Нижнем Тагиле мужчина нашел на скамейке завернутого в одеяло новорожденного мальчика. Ребенок с диагнозом «общее переохлаждение» находится в реанимации.

Местный житель, 1994 года рождения, заметил подозрительный сверток около подъезда своего дома в 06:55 во вторник, 4 марта, сообщил руководитель пресс-службы УМВД региона Валерий Горелых.

При ближайшем рассмотрении он обнаружил внутри новорожденного малыша. У мальчика была необрезанная пуповина. Тагильчанин немедленно перенес грудничка в теплое помещение и вызвал медиков. Записки или других подсказок о личности родителей в свертке не было. По предварительной оценке, ребенку не исполнилось и суток.

Правоохранители сразу же организовали мероприятия по розыску семьи малыша. Сотрудники ПДН, уголовного розыска и участковые обходят квартиры в окрестностях места происшествия. Параллельно проводятся допросы возможных свидетелей, проверяются данные из медицинских учреждений для беременных и анализируются записи с камер наблюдения.

Одна из рабочих версий указывает на причастность неустановленного мужчины к случившемуся. Его личность сейчас устанавливается. По факту инцидента региональным СУ СК России возбуждено уголовное производство.

В полиции просят граждан, которым известны какие-либо детали, связанные с этим случаем, немедленно сообщить об этом в дежурную часть.

Ранее в Екатеринбурге молодая мать жестоко избила своего годовалого сына.

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