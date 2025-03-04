Пешеход в Первоуральске попал под колеса грузовика и погиб

Posted 4 марта, 03:16
Published 4 марта, 03:16
Modified 4 марта, 03:18
Updated 4 марта, 03:18
Мужчина переходил дорогу в месте, которое не предназначено для пешеходов. В этот момент на него наехал грузовик, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Горожанин скончался до того, как на место ЧП приехали врачи. Водитель большегруза в момент случившегося был трезвым. Автоинспекторы устанавливают личность погибшего.
Напомним, 3 марта в Екатеринбурге автомобилист сбил пешехода. Пострадавшего с полученными травмами отвезли в клинику.