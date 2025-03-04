tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 03:16

Published 4 марта, 03:16

Modified 4 марта, 03:18

Updated 4 марта, 03:18

В центре Первоуральска произошло смертельное ДТП с участием пешехода

Пешеход в Первоуральске попал под колеса грузовика и погиб

4 марта 2025, 03:16
Фото: 1MI.

В центре Первоуральска произошло смертельное ДТП с участием пешехода

В Первоуральске местный житель попал под колеса грузовика на улице Ленина. ДТП случилось 3 марта 2025 года.

Мужчина переходил дорогу в месте, которое не предназначено для пешеходов. В этот момент на него наехал грузовик, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Горожанин скончался до того, как на место ЧП приехали врачи. Водитель большегруза в момент случившегося был трезвым. Автоинспекторы устанавливают личность погибшего.

Напомним, 3 марта в Екатеринбурге автомобилист сбил пешехода. Пострадавшего с полученными травмами отвезли в клинику.

Жительница Каменска-Уральского сбила 15-летнего мальчика и уехала с места ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Мальчик в Первоуральске перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машинуВодитель иномарки отвлекся и наехал на пешехода в ЕкатеринбургеМальчик в Богдановичском районе попал под машину
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Первоуральск#ДТП#Смерть#ГИБДД#Пешеход#Водитель#ЧП#Грузовик#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика