Профилактика бесплодия и здоровая беременность: правила, которые важно соблюдать

Posted 4 марта, 11:34
Published 4 марта, 11:34
Modified 4 марта, 11:36
Updated 4 марта, 11:36
Репродуктивное здоровье является неотъемлемой частью общего здоровья человека и включает в себя физическое, эмоциональное, психологическое и социальное благополучие. Следует понимать, что забота о нем начинается с рождения. На общее состояние влияет множество факторов, включая детские болезни. Во все периоды жизни ребенка, особенно до полового созревания, важны гигиена и регулярные профилактические осмотры по возрасту. Недостаточная или неправильная гигиена провоцирует воспалительные заболевания половых органов, которые без адекватного лечения могут повлиять на репродуктивную функцию в будущем.
Огромное влияние на способность к зачатию оказывают вредные привычки: алкоголь, курение, наркотики и постоянный стресс, но чаще причиной бесплодия становятся различные заболевания. При этом многие болезни взрослого мужчины — бесплодие, импотенция, нарушения в половой жизни — являются следствием перенесенных в детстве заболеваний. Например, эпидемический паротит или «свинка» может привести к серьезным последствиям для здоровья в будущем и снижению репродуктивной функции. Против данного заболевания необходима вакцинация в детском возрасте. Такие заболевания, как крипторхизм, варикоцеле, задержка полового развития и прочие важно своевременно выявлять в детском возрасте, поскольку они успешно поддаются лечению.
У женщин детские заболевания тоже могут стать причиной бесплодия в репродуктивном возрасте и вызвать нарушение менструальной функции. К ним относятся инфекционные и эндокринные заболевания, воспалительные заболевания органов малого таза и различные аномалии развития половых органов.
Молодых женщин и мужчин, которые уже вступили во взрослую жизнь, но еще не планируют рождение детей подстерегает другая опасность — инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Существуют различные и безопасные средства контрацепции для женщин от нежелательной беременности, но не все они защищают от заболеваний, передающихся половым путем. Эти инфекции чаще всего вызывают бесплодие по сравнению с другими инфекционными заболеваниями.
Необходимо регулярно проходить профилактические осмотры у медицинских специалистов (гинекологов — для женщин и урологов — для мужчин), что позволит предотвратить появление и развитие многих заболеваний на ранней стадии, даже при отсутствии жалоб. Мужчинам и женщинам репродуктивного возраста важно участвовать в диспансеризации с целью оценки репродуктивного здоровья.
На этапе планирования беременности женщине важно отказаться от вредных привычек. Кроме того, необходимо восполнить все дефициты в организме, придерживаться принципов здорового питания до и во время беременности. Подобные меры помогут обеспечить комфортное течение беременности и рождение здорового малыша. Курение и употребление алкоголя женщиной во время беременности увеличивает риск мертворождения.
Здоровая беременность — это не только отсутствие заболеваний, но и здоровый образ жизни матери. В течение этого периода особенно важно проходить регулярные медицинские обследования, следить за своим состоянием и получать необходимые рекомендации от специалистов. Разумная физическая активность, сбалансированное питание, прием витаминов и микроэлементов, согласно рекомендациям врача, улучшают здоровье матери и ребенка.
Здоровье ребенка в утробе матери во многом зависит от образа жизни женщины во время беременности. Будущей маме важно чувствовать себя максимально комфортно. Соблюдение режима дня, отказ от вредных привычек, здоровый полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения под контролем специалиста помогут избавиться от стресса и сохранить эмоциональное равновесие. Все это способствует родам без осложнений и рождению здорового малыша, — рассказала специалист кабинета воспитания здорового ребенка раннего возраста Детской городской больницы Нижнего Тагила Марина Зяблицева.
Отметим, в рамках национального проекта «Семья» в Свердловской области ведется активная работа по укреплению здоровья жителей, в том числе репродуктивного возраста, чтобы как можно больше пар могли стать родителями. Для этого капитально ремонтируются и открываются женские консультации. Детские больницы, поликлиники и перинатальные центры получают современную технику, включая мобильное оборудование. Беременным женщинам и семьям с детьми оказывают комплексную помощь — медицинскую, психологическую, юридическую и социальную.
Уже доказавшие свою эффективность меры поддержки — единое пособие, материнский капитал и семейная ипотека. Есть и нововведения — семейная налоговая выплата, оснащение детских садов, создание комнат матери и ребенка. Важная цель внедрения программ — помочь родителям успешно совмещать учебу или работу и воспитание детей.