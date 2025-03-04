Профилактика бесплодия и здоровая беременность: правила, которые важно соблюдать

Огромное влияние на способность к зачатию оказывают вредные привычки: алкоголь, курение, наркотики и постоянный стресс, но чаще причиной бесплодия становятся различные заболевания. При этом многие болезни взрослого мужчины — бесплодие, импотенция, нарушения в половой жизни — являются следствием перенесенных в детстве заболеваний. Например, эпидемический паротит или «свинка» может привести к серьезным последствиям для здоровья в будущем и снижению репродуктивной функции. Против данного заболевания необходима вакцинация в детском возрасте. Такие заболевания, как крипторхизм, варикоцеле, задержка полового развития и прочие важно своевременно выявлять в детском возрасте, поскольку они успешно поддаются лечению.