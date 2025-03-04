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Posted 4 марта, 08:47

Published 4 марта, 08:47

Modified 4 марта, 08:49

Updated 4 марта, 08:49

Пьяный житель Нижнего Тагила устроил шум на балконе и разбил окна в квартире

Пьяный житель Нижнего Тагила устроил шум на балконе и разбил окна в квартире

4 марта 2025, 08:47
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Вагонки в Нижнем Тагиле рассказали о пьяном мужчине, который устроил дебош на своем балконе. Инцидент произошел утром 4 марта 2025 года на улице Окунева.

По словам очевидцев, мужчина вышел на балкон с молотком и стал что-то кричать, при этом вступая в перепалки с местными жителями. Также он разбил окна в своей квартире и выбросил с балкона много вещей из дома, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Также тагильчанин хотел сбросить вниз пластмассовую «женщину», однако передумал и оставил ее на балконе. Вскоре к месту происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов, врачи и спасатели.

Совместными усилиями неадеквата с весенним обострением удалось уговорить слезть с балкона по раздвижной лестнице. А прыгал он так по балкону почти до 10:00 утра. Далее его погрузили в скорую помощь и увезли на 25-й квартал, — рассказали горожане.

Напомним, в Екатеринбурге местный житель, вооруженный топором, устроил погром в госпитале ветеранов войн.

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