Пьяный житель Нижнего Тагила устроил шум на балконе и разбил окна в квартире

По словам очевидцев, мужчина вышел на балкон с молотком и стал что-то кричать, при этом вступая в перепалки с местными жителями. Также он разбил окна в своей квартире и выбросил с балкона много вещей из дома, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».