Пьяный житель Нижнего Тагила устроил шум на балконе и разбил окна в квартире

Posted 4 марта, 08:47
Published 4 марта, 08:47
Modified 4 марта, 08:49
Updated 4 марта, 08:49
По словам очевидцев, мужчина вышел на балкон с молотком и стал что-то кричать, при этом вступая в перепалки с местными жителями. Также он разбил окна в своей квартире и выбросил с балкона много вещей из дома, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Также тагильчанин хотел сбросить вниз пластмассовую «женщину», однако передумал и оставил ее на балконе. Вскоре к месту происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов, врачи и спасатели.
Совместными усилиями неадеквата с весенним обострением удалось уговорить слезть с балкона по раздвижной лестнице. А прыгал он так по балкону почти до 10:00 утра. Далее его погрузили в скорую помощь и увезли на 25-й квартал, — рассказали горожане.
Напомним, в Екатеринбурге местный житель, вооруженный топором, устроил погром в госпитале ветеранов войн.