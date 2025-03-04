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Posted 4 марта, 09:26

Published 4 марта, 09:26

Modified 4 марта, 09:28

Updated 4 марта, 09:28

Ребенок-инвалид в Екатеринбурге будет обеспечен необходимым питанием

Ребенок-инвалид в Екатеринбурге будет обеспечен необходимым питанием

4 марта 2025, 09:26
Фото: Изображение Midjourney.
Шестилетнего ребенка-инвалида в Екатеринбурге обеспечат необходимым ему лечебным питанием.

У ребенка диагностировано заболевание пищеварительной системы. Четыре года назад специалисты исследовательского центра им. Дмитрия Рогачева дали заключение о том, что мальчику по жизненным показаниям необходимо специальное лечебное питание, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Цена одной банки такого питания массой 400 граммов составляет почти две тысячи рублей. Для того, чтобы обеспечить им ребенка, в областной Минздрав был направлен пакет документов. Однако в питании ему отказали из-за того, что его нет в льготных списках.

В связи с этим мать мальчика обратилась в прокуратуру. После проведенной проверки в суд был отправлен иск с требованием обязать ведомство обеспечить ребенка питанием в нужном количестве. Суд удовлетворил требование.

Напомним, в Нижнем Тагиле для детей-сирот будут закуплены новые квартиры почти на 200 миллионов рублей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Ребенок#Прокуратура#Инвалид#Минздрав#Питание#Екатеринбург
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