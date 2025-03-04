Ребенок-инвалид в Екатеринбурге будет обеспечен необходимым питанием

Posted 4 марта, 09:26
Published 4 марта, 09:26
Modified 4 марта, 09:28
Updated 4 марта, 09:28
У ребенка диагностировано заболевание пищеварительной системы. Четыре года назад специалисты исследовательского центра им. Дмитрия Рогачева дали заключение о том, что мальчику по жизненным показаниям необходимо специальное лечебное питание, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Цена одной банки такого питания массой 400 граммов составляет почти две тысячи рублей. Для того, чтобы обеспечить им ребенка, в областной Минздрав был направлен пакет документов. Однако в питании ему отказали из-за того, что его нет в льготных списках.
В связи с этим мать мальчика обратилась в прокуратуру. После проведенной проверки в суд был отправлен иск с требованием обязать ведомство обеспечить ребенка питанием в нужном количестве. Суд удовлетворил требование.
Напомним, в Нижнем Тагиле для детей-сирот будут закуплены новые квартиры почти на 200 миллионов рублей.