Резкое похолодание надвигается на Свердловскую область

В Свердловской области резко похолодает

Резкое похолодание прогнозируется в течение трех дней в Свердловской области. Однако сильные заморозки будут наблюдаться исключительно ночью. При этом в дневное время температура местами будет достигать от -1 до -3 градусов.

На 5 марта синоптики прогнозируют небольшие снегопады, а также изморозь и гололед в некоторых районах региона. Ночью температура достигнет -19 градусов, а днем ожидается потепление до -1…-6 градусов. Сильного ветра не ожидается. Его порывы составят 4-9 метра в секунду. 6 марта ночью будет теплее. Местами температура составит до -7 градусов, а где-то до -17. Днем столбики термометров достигнут значений в -2…-7 градусов. Ветер при этом днем может иметь порывы до 13 метров в секунду. 7 марта днем осадков уже не ожидается. Ночью местами похолодает до -19 градусов. Ветер утихнет и его порывы будут достигать 3-8 метра в секунду, но местами сохранятся порывы до 13 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о том, что в середине недели в Свердловской области будут снегопады.