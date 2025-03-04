Резкое похолодание надвигается на Свердловскую область

Posted 4 марта, 07:46
Published 4 марта, 07:46
Modified 4 марта, 07:48
Updated 4 марта, 07:48
На 5 марта синоптики прогнозируют небольшие снегопады, а также изморозь и гололед в некоторых районах региона. Ночью температура достигнет -19 градусов, а днем ожидается потепление до -1…-6 градусов. Сильного ветра не ожидается. Его порывы составят 4-9 метра в секунду.
6 марта ночью будет теплее. Местами температура составит до -7 градусов, а где-то до -17. Днем столбики термометров достигнут значений в -2…-7 градусов. Ветер при этом днем может иметь порывы до 13 метров в секунду.
7 марта днем осадков уже не ожидается. Ночью местами похолодает до -19 градусов. Ветер утихнет и его порывы будут достигать 3-8 метра в секунду, но местами сохранятся порывы до 13 метров в секунду.