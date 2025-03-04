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Posted 4 марта, 08:39

Published 4 марта, 08:39

Modified 4 марта, 08:41

Updated 4 марта, 08:41

Силовики оцепили цветочный киоск в Екатеринбурге

Силовики оцепили цветочный киоск в Екатеринбурге

4 марта 2025, 08:39
Фото: 66.ру.
В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии окружили цветочный киоск 4 марта 2025 года на улице Токарей.

Сперва торговую точку окружили автомобили. По предварительной информации, владельцы защищали киоск от сноса, пишет 66.ру.

Вскоре к месту инцидента приехали силовики. После этого автомобилисты переместились немного дальше. Подробности в настоящее время не сообщаются.

Напомним, в конце декабря 2024 года в Екатеринбурге силовики оцепили Театр музкомедии из-за того, что одна из зрительниц приехала на необычном самокате.

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