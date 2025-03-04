Силовики оцепили цветочный киоск в Екатеринбурге

Posted 4 марта, 08:39
Published 4 марта, 08:39
Modified 4 марта, 08:41
Updated 4 марта, 08:41
Сперва торговую точку окружили автомобили. По предварительной информации, владельцы защищали киоск от сноса, пишет 66.ру.
Вскоре к месту инцидента приехали силовики. После этого автомобилисты переместились немного дальше. Подробности в настоящее время не сообщаются.
Напомним, в конце декабря 2024 года в Екатеринбурге силовики оцепили Театр музкомедии из-за того, что одна из зрительниц приехала на необычном самокате.