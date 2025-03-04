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Posted 4 марта, 17:14

Published 4 марта, 17:14

Modified 4 марта, 17:16

Updated 4 марта, 17:16

В Екатеринбурге расправившийся с коллегой таксист отправлен в СИЗО

Сменил машину на камеру: в Екатеринбурге в СИЗО отправили убившего коллегу таксиста

4 марта 2025, 17:14
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге расправившийся с коллегой таксист отправлен в СИЗО

В Екатеринбурге таксист, обвиняемый в убийстве коллеги, отправлен в СИЗО. Родные погибшего требуют справедливости, а семья обвиняемого не может сдержать слез.

По данным следствия, конфликт между двумя водителями такси произошел на почве личных противоречий. Подробности инцидента пока не разглашаются, но известно, что 24-летний обвиняемый признал свою вину, передает «КП — Екатеринбург».

На судебном заседании стало известно, что молодой человек ранее состоял на учете у психиатра. Суд решил, что он представляет опасность для общества, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 мая.

На суд пришли родственники подсудимого. Они не смогли сдержать эмоций, когда мужчину заводили в зал. Мать обвиняемого плакала.

Погибший водитель такси, Роман Баланчук, был кормильцем семьи. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. По словам сына погибшего, отец работал в такси круглосуточно, чтобы обеспечить близких.

Ранее в Нижнем Тагиле таксист обвел вокруг пальца клиента, который хотел уехать в ХМАО.

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#Дарья Бобровицкая#Убийство#Криминал#Семья#Такси#СИЗО#Конфликт#Екатеринбург#Психиатр
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