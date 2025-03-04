Сменил машину на камеру: в Екатеринбурге в СИЗО отправили убившего коллегу таксиста

Posted 4 марта, 17:14
Published 4 марта, 17:14
Modified 4 марта, 17:16
Updated 4 марта, 17:16
По данным следствия, конфликт между двумя водителями такси произошел на почве личных противоречий. Подробности инцидента пока не разглашаются, но известно, что 24-летний обвиняемый признал свою вину, передает «КП — Екатеринбург».
На судебном заседании стало известно, что молодой человек ранее состоял на учете у психиатра. Суд решил, что он представляет опасность для общества, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 мая.
На суд пришли родственники подсудимого. Они не смогли сдержать эмоций, когда мужчину заводили в зал. Мать обвиняемого плакала.
Погибший водитель такси, Роман Баланчук, был кормильцем семьи. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. По словам сына погибшего, отец работал в такси круглосуточно, чтобы обеспечить близких.