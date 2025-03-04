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Posted 4 марта, 14:15

Published 4 марта, 14:15

Modified 4 марта, 14:17

Updated 4 марта, 14:17

Смешиваю спирт с ванилином и клещи в ужасе разбегаются — мощное средство от кровопийц

Смешиваю спирт с ванилином и клещи в ужасе разбегаются — мощное средство от кровопийц

4 марта 2025, 14:15
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
В этом году клещи из-за аномально теплой зимы проснутся почти на месяц раньше, поэтому любителям отдыха на даче стоит позаботиться об эффективной защите от кровососов уже в апреле–марте. Если вам не по душе химические репелленты из магазина, вас спасет простое домашнее средство.

Для приготовления простого и эффективного средства понадобятся всего два компонента: водка (или разбавленный спирт) и ванилин, советует блогер Елена Матвеева.

В небольшую емкость нужно налить 100 миллилитров водки и добавить один пакетик ванилина (примерно 1,5 грамма). Ингредиенты следует тщательно перемешать до полного растворения ванилина. Готовую смесь переливают в бутылку с распылителем и плотно закрывают, чтобы предотвратить испарение спирта. Средство готово к использованию.

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Этот спрей рекомендуется использовать перед походом на природу, особенно в теплый сезон. Средство наносят на открытые участки кожи, чтобы защититься от прикрепления клещей. Если планируется прогулка по лесу или участку с высокой травой, бутылочку со спреем стоит взять с собой. Она компактна, легка и удобна в использовании, что делает ее идеальным спутником для любых поездок на природу.

Это средство эффективное. Кроме этого мне нравится то, что в отличие от многих покупных составов, моё средство не имеет неприятного химического запаха, — отмечает Елена Матвеева.

Это домашнее средство — отличный вариант для тех, кто заботится о своем здоровье и предпочитает натуральные решения. Оно доступно по цене и просто в приготовлении. Теперь можно наслаждаться прогулками на свежем воздухе, не опасаясь клещей.

Ранее эксперты рассказали, как самостоятельно обработать участок на даче от клещей.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Клещи#Природа#Водка#Защита#Дом и сад#КЦ#Домашнее средство#Ванилин
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