Смешиваю спирт с ванилином и клещи в ужасе разбегаются — мощное средство от кровопийц

Этот спрей рекомендуется использовать перед походом на природу, особенно в теплый сезон. Средство наносят на открытые участки кожи, чтобы защититься от прикрепления клещей. Если планируется прогулка по лесу или участку с высокой травой, бутылочку со спреем стоит взять с собой. Она компактна, легка и удобна в использовании, что делает ее идеальным спутником для любых поездок на природу.