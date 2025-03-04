Смородина будто гроздья винограда — секрет в этой простой органической подкормке

Posted 4 марта, 13:14
Published 4 марта, 13:14
Modified 4 марта, 13:16
Updated 4 марта, 13:16
Опытные садоводы советуют использовать простую и доступную подкормку — хлебные корки. Этот уникальный способ подарит кустам смородины вторую жизнь, а вам обеспечит богатейший урожай.
Казалось бы, простые хлебные корки — это всего лишь отходы, которые мы выбрасываем. Однако для смородины они могут стать настоящим кладом. Хлебные корки обогащают почву необходимыми микроэлементами и питательными веществами, способствуя росту и развитию ягодников. Как утверждает известный биолог Ирина Сушилова, такого рода органические удобрения не только улучшают ее структуру, но и стимулируют активное питание корней куста, пишет yakutiamedia.ru.
Существует несколько способов применения хлебных корок под смородиной. Вы можете просто закопать их под кустами, равномерно распределив по приствольному кругу. Но более эффективный способ — приготовление настоя. Для этого следует залить корки водой в соотношении один к одному и оставить на сутки. Полученную смесь нужно разбавить чистой водой в пропорции 10:1 и перемешать.
Эту богатую полезными веществами воду рекомендуется использовать в апреле, когда кусты смородины начинают активно развиваться. Попробуйте этот метод, и уже в этом сезоне вы сможете насладиться небывалым количеством крупных и сладких ягод смородины, которые будут размером с виноград.