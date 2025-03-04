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Posted 4 марта, 13:14

Published 4 марта, 13:14

Modified 4 марта, 13:16

Updated 4 марта, 13:16

Органические подкормки для смородины безопасны и не влияют на вкус ягод

Смородина будто гроздья винограда — секрет в этой простой органической подкормке

4 марта 2025, 13:14
Фото: Изображение от stockking на Freepik. Органические подкормки для смородины безопасны и не влияют на вкус ягод
Рубрика
Дом и сад
Мечтаете об обильном и качественном урожае смородины, который будет радовать вас ароматными и крупными ягодами? Если традиционные способы ухода за растением не приносили ожидаемых результатов, возможно, пришло время обратиться к необычным, но проверенным методам.

Опытные садоводы советуют использовать простую и доступную подкормку — хлебные корки. Этот уникальный способ подарит кустам смородины вторую жизнь, а вам обеспечит богатейший урожай.

Казалось бы, простые хлебные корки — это всего лишь отходы, которые мы выбрасываем. Однако для смородины они могут стать настоящим кладом. Хлебные корки обогащают почву необходимыми микроэлементами и питательными веществами, способствуя росту и развитию ягодников. Как утверждает известный биолог Ирина Сушилова, такого рода органические удобрения не только улучшают ее структуру, но и стимулируют активное питание корней куста, пишет yakutiamedia.ru.

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Существует несколько способов применения хлебных корок под смородиной. Вы можете просто закопать их под кустами, равномерно распределив по приствольному кругу. Но более эффективный способ — приготовление настоя. Для этого следует залить корки водой в соотношении один к одному и оставить на сутки. Полученную смесь нужно разбавить чистой водой в пропорции 10:1 и перемешать.

Эту богатую полезными веществами воду рекомендуется использовать в апреле, когда кусты смородины начинают активно развиваться. Попробуйте этот метод, и уже в этом сезоне вы сможете насладиться небывалым количеством крупных и сладких ягод смородины, которые будут размером с виноград.

Ранее эксперты рассказали о лучших местах для посадки смородины на участке.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Дача#Смородина#Подкормка#Дом и сад#КЦ#Садоводство#Полезные советы
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