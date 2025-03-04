Смородина будто гроздья винограда — секрет в этой простой органической подкормке

Существует несколько способов применения хлебных корок под смородиной. Вы можете просто закопать их под кустами, равномерно распределив по приствольному кругу. Но более эффективный способ — приготовление настоя. Для этого следует залить корки водой в соотношении один к одному и оставить на сутки. Полученную смесь нужно разбавить чистой водой в пропорции 10:1 и перемешать.