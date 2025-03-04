Спортивная школа «Старт» в Нижнем Тагиле получит новый инвентарь

Posted 4 марта, 14:59
Published 4 марта, 14:59
Modified 4 марта, 15:01
Updated 4 марта, 15:01
Администрация города Нижний Тагил приняла решение поддержать инициативу местных жителей, направленную на улучшение условий для занятий спортом. Согласно постановлению новое оборудование и инвентарь для отделений «спортивное ориентирование» и «лыжные гонки» будут приобретены для МБУ ДО «СШ „Старт“.
Этот проект стал возможен благодаря активности представителей инициативной группы, возглавляемой Толстовым Анатолием. Его предложение было рассмотрено и одобрено администрацией города. Постановление опубликовано на сайте администрации.
Реализация данного проекта позволит улучшить материально-техническую базу спортивной школы, что, в свою очередь, положительно скажется на уровне подготовки юных спортсменов. Это важный шаг в направлении популяризации здорового образа жизни и развития массового спорта в регионе.
Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова.