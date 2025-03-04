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Posted 4 марта, 14:59

Published 4 марта, 14:59

Modified 4 марта, 15:01

Updated 4 марта, 15:01

Спортивная школа «Старт» в Нижнем Тагиле получит новый инвентарь

Спортивная школа «Старт» в Нижнем Тагиле получит новый инвентарь

4 марта 2025, 14:59
Фото: 1MI.
Администрация Нижнего Тагила поддержала инициативу по приобретению спортивного инвентаря для местной спортивной школы, что улучшит условия для занятий среди молодежи.

Администрация города Нижний Тагил приняла решение поддержать инициативу местных жителей, направленную на улучшение условий для занятий спортом. Согласно постановлению новое оборудование и инвентарь для отделений «спортивное ориентирование» и «лыжные гонки» будут приобретены для МБУ ДО «СШ „Старт“.

Этот проект стал возможен благодаря активности представителей инициативной группы, возглавляемой Толстовым Анатолием. Его предложение было рассмотрено и одобрено администрацией города. Постановление опубликовано на сайте администрации.

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Реализация данного проекта позволит улучшить материально-техническую базу спортивной школы, что, в свою очередь, положительно скажется на уровне подготовки юных спортсменов. Это важный шаг в направлении популяризации здорового образа жизни и развития массового спорта в регионе.

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова.

Ранее Тагильские легкоатлеты из спортивной школы завоевали золото на областных соревнованиях.

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#Агата Королева#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Постановление#Спортивная школа#Здоровый образ жизни#Инвентарь
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