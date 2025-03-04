Стиральная машина на износ: как частая стирка убивает вашу технику

Мы нередко нагружаем машинку по полной программе каждый день, особенно в выходные. Но такой подход опасен. Лучше всего использовать стиральную машину 3–4 раза в неделю, не перегружая ее. Если же вы запускаете цикл стирки больше двух раз в сутки, особенно подряд, без перерывов, это создает повышенный риск поломок. Если необходимо включить стиралку более двух раз в день, давайте ей отдохнуть не менее 30 минут после каждого использования, пишет pravda.ru.