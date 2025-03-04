tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 12:33

Published 4 марта, 12:33

Modified 4 марта, 12:35

Updated 4 марта, 12:35

На 10% больше новых частных домов появилось в Свердловской области

Строительство частных домов набирает популярность в Свердловской области

4 марта 2025, 12:33
Фото: Изображение Midjourney.

На 10% больше новых частных домов появилось в Свердловской области

С начала весны текущего года в силу вступил закон об использовании эскроу-счета для тех, кто строит частные дома. Это особенно актуально, так как за 2024 год в Свердловской области было введено в эксплуатацию 1,6 миллиона квадратных метров ИЖС.

С 1 марта текущего года в России действует новый закон, который помогает людям строить частные дома за счет использования эскроу-счета. Это специальный банковский счет, на котором хранятся деньги до завершения стройки. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Нововведения особенно полезны для Свердловской области. За прошедший год на 10% стало больше новых частных домов в Свердловской области. В частности, на индивидуальное жилищное строительство пришлось 48% от общего объема построенного жилья, что составляет 1,6 млн квадратных метров, сообщается на официальном сайте Правительства Свердловской области.

Организации, которые хотят строить дома, должны рассказать о себе и своей работе. Они размещают эту информацию в специальной системе. Там пишут про свои дома, банки, где хранятся деньги покупателей, и договоры с подрядчиками. Это помогает людям лучше узнать застройщика и выбрать подходящую строительную фирму.

Ранее жителям Нижнего Тагила рассказали историю строительства ж/д вокзала.

В Нижнем Тагиле сгорел частный дом
Узнать подробнее
Читайте также:
Три частных дома сгорели в Нижнем Тагиле перед Новым годомГрейдерист протаранил забор жилого дома в КраснотурьинскеДва частных дома сгорели в садах на Широкой Речке в Екатеринбурге
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Частный дом#Свердловская область#Строительство#Закон#ИЖС#Екатеринбург#Застройщики#Частный жилой дом#Индивидуальное жилищное строительство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика