Строительство частных домов набирает популярность в Свердловской области

На 10% больше новых частных домов появилось в Свердловской области

С начала весны текущего года в силу вступил закон об использовании эскроу-счета для тех, кто строит частные дома. Это особенно актуально, так как за 2024 год в Свердловской области было введено в эксплуатацию 1,6 миллиона квадратных метров ИЖС.