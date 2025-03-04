Строительство частных домов набирает популярность в Свердловской области

Posted 4 марта, 12:33
Published 4 марта, 12:33
Modified 4 марта, 12:35
Updated 4 марта, 12:35
С 1 марта текущего года в России действует новый закон, который помогает людям строить частные дома за счет использования эскроу-счета. Это специальный банковский счет, на котором хранятся деньги до завершения стройки. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.
Нововведения особенно полезны для Свердловской области. За прошедший год на 10% стало больше новых частных домов в Свердловской области. В частности, на индивидуальное жилищное строительство пришлось 48% от общего объема построенного жилья, что составляет 1,6 млн квадратных метров, сообщается на официальном сайте Правительства Свердловской области.
Организации, которые хотят строить дома, должны рассказать о себе и своей работе. Они размещают эту информацию в специальной системе. Там пишут про свои дома, банки, где хранятся деньги покупателей, и договоры с подрядчиками. Это помогает людям лучше узнать застройщика и выбрать подходящую строительную фирму.