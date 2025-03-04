Суд избрал меру пресечения обвиняемому в похищении девушек в Каменске-Уральском

Posted 4 марта, 10:22
Published 4 марта, 10:22
Modified 4 марта, 10:24
Updated 4 марта, 10:24
В Синарском районном суде, расположенном в Каменске-Уральском, прошло очередное заседание по делу о похищении девушек на автомойке. На этот раз за решеткой оказался Виктор Кухтин. Молодому человек 20 лет, сообщает Свердловский областной суд.
В отношении обвиняемого выдвигаются обвинения по 126 статье УК РФ. То есть Виктор обвиняется в насильственном похищении группой лиц по предварительному сговору. Срок заключения по данному обвинению — до 5 лет.
До 1 мая текущего года житель Каменска-Уральска будет находиться под стражей. Решение суда не вступило в законную силу.