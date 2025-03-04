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Posted 4 марта, 10:22

Published 4 марта, 10:22

Modified 4 марта, 10:24

Updated 4 марта, 10:24

Суд избрал меру пресечения обвиняемому в похищении девушек в Каменске-Уральском

Суд избрал меру пресечения обвиняемому в похищении девушек в Каменске-Уральском

4 марта 2025, 10:22
Фото: Синарский районный суд г. Каменска-Уральского.
В Каменске-Уральском прошло заседание по выбору меры пресечения молодому человеку, участвовавшему в похищении и избиении несовершеннолетних девушек на автомойке.

В Синарском районном суде, расположенном в Каменске-Уральском, прошло очередное заседание по делу о похищении девушек на автомойке. На этот раз за решеткой оказался Виктор Кухтин. Молодому человек 20 лет, сообщает Свердловский областной суд.

В отношении обвиняемого выдвигаются обвинения по 126 статье УК РФ. То есть Виктор обвиняется в насильственном похищении группой лиц по предварительному сговору. Срок заключения по данному обвинению — до 5 лет.

До 1 мая текущего года житель Каменска-Уральска будет находиться под стражей. Решение суда не вступило в законную силу.

Также был выявлен еще один эпизод в деле об издевательствах над девушками в автомойке.

Обвиняемый в издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском отправлен в СИЗО
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