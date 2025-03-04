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Posted 4 марта, 10:42

Published 4 марта, 10:42

Modified 4 марта, 10:44

Updated 4 марта, 10:44

Суд в Екатеринбурге изменил наказание экс-сотруднику стройкомпании за вымогательство

Суд в Екатеринбурге изменил наказание экс-сотруднику стройкомпании за вымогательство

4 марта 2025, 10:42
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге бывшему арбитражному управляющему стройкомпании «Золотая Горка» изменили наказание. Он был осужден в 2019 году за коммерческий подкуп.

В 2017 году осужденный вымогал у руководителя компании четыре миллиона рублей взамен на его лояльную позицию к нему в суде, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После того, как факт вымогательства вскрылся, в отношении управляющего возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к семи с половиной годам тюремного заключения с запретом работать в своей должности в течение двух лет.

Сейчас до конца срока ему остается около полутора лет. Осужденный подал ходатайство о замене остатка срока на более мягкий вид наказания. При этом помощник областного прокурора по надзору за соблюдением законов в ИК сообщил, что заключенный нарушает распорядок дня.

В связи с этим в удовлетворении ходатайства было отказано.

Напомним, суд в Екатеринбурге оставил под стражей до конца марта 2025 года журналиста Евгения Анисимова.

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