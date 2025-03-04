Суд в Екатеринбурге изменил наказание экс-сотруднику стройкомпании за вымогательство

Сейчас до конца срока ему остается около полутора лет. Осужденный подал ходатайство о замене остатка срока на более мягкий вид наказания. При этом помощник областного прокурора по надзору за соблюдением законов в ИК сообщил, что заключенный нарушает распорядок дня.