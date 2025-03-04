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Posted 4 марта, 13:32

Published 4 марта, 13:32

Modified 4 марта, 13:34

Updated 4 марта, 13:34

Свердловские паралимпийцы завоевали 1 место во Всероссийской зимней спартакиаде

Свердловские паралимпийцы завоевали 1 место во Всероссийской зимней спартакиаде

4 марта 2025, 13:32
Фото: Федеральный центр подготовки спортивного резерва.
Команда Свердловской области завоевала 1 место на четвертой Всероссийской зимней спартакиаде людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены завоевали 13 золотых медалей, 14 серебряных и 5 бронзовых.

На прошедшей IV Всероссийской зимней спартакиаде паралимпийцев Свердловская область в очередной раз подтвердила свое лидерство. Участники соревнований заняли первую позицию в таблице результатов. Состязания проходили 6 дней с 24 февраля в Ижевске, где приняли участие 200 участников из 19 регионов.

Успех команды Свердловской области стал результатом упорной подготовки и систематической работы по поддержке адаптивного спорта в регионе. За плечами свердловчан 32 награды, включая 13 золотых медалей, 14 наград «серебра» и 5 бронзовых.

Фото: Федеральный центр подготовки спортивного резерва

Состязания охватывали четыре вида спорта: горнолыжный спорт, керлинг, гонки на лыжах и сноуборд. Эти дисциплины требуют не только физических усилий, но и силы духа, воли к победе и стремления преодолевать любые преграды.

Свердловская область является одним из лидеров в создании условий для социализации и адаптации людей с инвалидностью. Губернатор Евгений Куйвашев уделяет большое внимание вопросам доступности среды, обеспечивая поддержку проектов, направленных на улучшение качества жизни этой категории граждан.

В Нижнем Тагиле на «Лыжню России» вышли 65 ребят с инвалидностью.

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