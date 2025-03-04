Свердловские паралимпийцы завоевали 1 место во Всероссийской зимней спартакиаде

Posted 4 марта, 13:32
Published 4 марта, 13:32
Modified 4 марта, 13:34
Updated 4 марта, 13:34
На прошедшей IV Всероссийской зимней спартакиаде паралимпийцев Свердловская область в очередной раз подтвердила свое лидерство. Участники соревнований заняли первую позицию в таблице результатов. Состязания проходили 6 дней с 24 февраля в Ижевске, где приняли участие 200 участников из 19 регионов.
Успех команды Свердловской области стал результатом упорной подготовки и систематической работы по поддержке адаптивного спорта в регионе. За плечами свердловчан 32 награды, включая 13 золотых медалей, 14 наград «серебра» и 5 бронзовых.
Состязания охватывали четыре вида спорта: горнолыжный спорт, керлинг, гонки на лыжах и сноуборд. Эти дисциплины требуют не только физических усилий, но и силы духа, воли к победе и стремления преодолевать любые преграды.
Свердловская область является одним из лидеров в создании условий для социализации и адаптации людей с инвалидностью. Губернатор Евгений Куйвашев уделяет большое внимание вопросам доступности среды, обеспечивая поддержку проектов, направленных на улучшение качества жизни этой категории граждан.