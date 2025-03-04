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Posted 4 марта, 08:25

Published 4 марта, 08:25

Modified 4 марта, 08:27

Updated 4 марта, 08:27

Тагилские легкоатлеты завоевали золото на областных соревнованиях

Тагилские легкоатлеты завоевали золото на областных соревнованиях

4 марта 2025, 08:25
Фото: Спортивная Школа «Юность».
Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
Спортсмены из Нижнего Тагила вновь доказали свое мастерство на региональных стартах по легкой атлетике. 25 февраля команда спортивной школы «Юность» успешно выступила на областных соревнованиях по эстафетному бегу в Екатеринбурге.

Команда из Нижнего Тагила, представляющая спортивную школу «Юность», порадовала тренеров и болельщиков высокими результатами. Особая гордость — победа в смешанной эстафете 4×400 метров, которую одержали Маргарита Федюнина, Эвелина Тимофеева, Артем Манойленко и Лев Руденко.

Тренеры Елена Протасова, Илья Дементьев и Татьяна Гагарина приложили максимум усилий для подготовки своей команды, и их труд был вознагражден победой.

Фото: Спортивная Школа «Юность»

Участие в таких соревнованиях позволяет молодым спортсменам набираться опыта, оттачивать технику и готовиться к будущим стартам. Для многих ребят это первый серьезный выход на региональный уровень, и такие успехи становятся важным этапом в их спортивной карьере.

В команде были дети возраста 2012–2013 года рождения. такие соревнования проходили первый раз в нашей области. Дети были хорошо подготовлены. Стремимся к дальнейшим успехам, — рассказал редакции TagilCity.ru Илья Дементьев, тренер ребят.

3 марта свердловские боксеры поставили рекорд по количеству завоеванных медалей на первенстве УрФО.

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