Тагилские легкоатлеты завоевали золото на областных соревнованиях

Posted 4 марта, 08:25
Published 4 марта, 08:25
Modified 4 марта, 08:27
Updated 4 марта, 08:27
Команда из Нижнего Тагила, представляющая спортивную школу «Юность», порадовала тренеров и болельщиков высокими результатами. Особая гордость — победа в смешанной эстафете 4×400 метров, которую одержали Маргарита Федюнина, Эвелина Тимофеева, Артем Манойленко и Лев Руденко.
Тренеры Елена Протасова, Илья Дементьев и Татьяна Гагарина приложили максимум усилий для подготовки своей команды, и их труд был вознагражден победой.
Участие в таких соревнованиях позволяет молодым спортсменам набираться опыта, оттачивать технику и готовиться к будущим стартам. Для многих ребят это первый серьезный выход на региональный уровень, и такие успехи становятся важным этапом в их спортивной карьере.
В команде были дети возраста 2012–2013 года рождения. такие соревнования проходили первый раз в нашей области. Дети были хорошо подготовлены. Стремимся к дальнейшим успехам, — рассказал редакции TagilCity.ru Илья Дементьев, тренер ребят.
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