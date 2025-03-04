В Нижнем Тагиле вновь пройдет военно-патриотическая игра «Зарница 2. 0»

Posted 4 марта, 14:50
Published 4 марта, 14:50
Modified 4 марта, 14:52
Updated 4 марта, 14:52
Нижний Тагил готовится принять участников муниципального этапа всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Документ, который был одобрен городскими властями, определяет сроки проведения мероприятия — с 17 марта по 16 апреля 2025 года. Постановление опубликовано на сайте администрации. Эта инициатива направлена на воспитание патриотизма, развитие физических и моральных качеств подрастающего поколения, а также подготовку будущих защитников Родины.
Участниками игры станут команды школ и профессиональных учебных заведений Нижнего Тагила. Все этапы соревнований будут организованы на базе НТГСПИ, который является филиалом УрГПУ. Этот выбор был сделан по согласованию с организаторами мероприятия, чтобы обеспечить участникам комфортные условия для выполнения заданий и соблюдения всех требований безопасности. Кроме того пединститут уже имеет опыт проведения мероприятий подобного масштаба.
Главную роль в подготовке и проведении «Зарницы 2.0» возьмут на себя председатель местного отделения движения «Движение первых» Светлана Мусатова, начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ирина Еремеева и начальник управления образования Татьяна Удинцева.
Финансовая поддержка мероприятия будет обеспечена благодаря субсидиям, выделенным областью в рамках соглашения о военно-патриотическом воспитании и допризывной подготовке молодежи. Это подчеркивает важность поддержки государством инициатив, направленных на формирование здорового и сильного молодого поколения.
Контролем за выполнением всех пунктов постановления займется заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.