В Нижнем Тагиле вновь пройдет военно-патриотическая игра «Зарница 2. 0»

Участниками игры станут команды школ и профессиональных учебных заведений Нижнего Тагила. Все этапы соревнований будут организованы на базе НТГСПИ, который является филиалом УрГПУ. Этот выбор был сделан по согласованию с организаторами мероприятия, чтобы обеспечить участникам комфортные условия для выполнения заданий и соблюдения всех требований безопасности. Кроме того пединститут уже имеет опыт проведения мероприятий подобного масштаба.