В середине недели в Свердловской области ожидается снег

Posted 4 марта, 03:40
Published 4 марта, 03:40
Modified 4 марта, 03:42
Updated 4 марта, 03:42
Днем 4 марта температура будет в районе +2 градусов. К ночи похолодает до -14… -19 градусов. На следующий день, в среду, местами начнутся небольшие осадки в виде снега, а также станет теплее до -1 градуса, рассказали в УГМС.
В четверг специалисты прогнозируют переменную облачность, снег и ветер, порывы которого достигнут 13 метров. Температура в этот день будет в районе -7… -2 градусов. Местным жителям рекомендуют одеваться в соответствии с погодой.