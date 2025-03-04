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Posted 4 марта, 03:40

Published 4 марта, 03:40

Modified 4 марта, 03:42

Updated 4 марта, 03:42

В середине недели в Свердловской области ожидается снег

В середине недели в Свердловской области ожидается снег

4 марта 2025, 03:40
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области прогнозируется небольшой снег, который начнется 5 марта 2025 года.

Днем 4 марта температура будет в районе +2 градусов. К ночи похолодает до -14… -19 градусов. На следующий день, в среду, местами начнутся небольшие осадки в виде снега, а также станет теплее до -1 градуса, рассказали в УГМС.

В четверг специалисты прогнозируют переменную облачность, снег и ветер, порывы которого достигнут 13 метров. Температура в этот день будет в районе -7… -2 градусов. Местным жителям рекомендуют одеваться в соответствии с погодой.

Напомним, температура до -2 градусов в регионе также прогнозируется 7 марта.

Каких погодных аномалий ожидать от погоды в марте в Свердловской области?
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