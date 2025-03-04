В Свердловской области объявились похитители кабелей связи

Однако в результате проведенного анализа кабелей выяснилось, что задержанные причастны к их похищению. Также сообщается, что в минувшем году по подобным преступлениям было возбуждено почти 70 уголовных дел, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.