В Свердловской области объявились похитители кабелей связи

Posted 4 марта, 05:02
Published 4 марта, 05:02
Modified 4 марта, 05:04
Updated 4 марта, 05:04
В этих кражах подозревают группировку «Йети», некоторые члены которой были задержаны в 2024 году. Они утверждают, что моток кабелей они обнаружили случайно, рассказали в пресс-службе «Ростелекома».
Однако в результате проведенного анализа кабелей выяснилось, что задержанные причастны к их похищению. Также сообщается, что в минувшем году по подобным преступлениям было возбуждено почти 70 уголовных дел, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Напомним, в ноябре 2024 году Нижнем Тагиле местный житель украл из супермаркета колготки и бутылку коньяка.