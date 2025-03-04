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Posted 4 марта, 05:02

Published 4 марта, 05:02

Modified 4 марта, 05:04

Updated 4 марта, 05:04

В Свердловской области объявились похитители кабелей связи

В Свердловской области объявились похитители кабелей связи

4 марта 2025, 05:02
Фото: 1MI.
В Свердловской области случилось 30 фактов кражи кабелей связи. Эти преступления отразились на работе многих абонентов и причинили ущерб в несколько миллионов рублей.

В этих кражах подозревают группировку «Йети», некоторые члены которой были задержаны в 2024 году. Они утверждают, что моток кабелей они обнаружили случайно, рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

Однако в результате проведенного анализа кабелей выяснилось, что задержанные причастны к их похищению. Также сообщается, что в минувшем году по подобным преступлениям было возбуждено почти 70 уголовных дел, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Напомним, в ноябре 2024 году Нижнем Тагиле местный житель украл из супермаркета колготки и бутылку коньяка.

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