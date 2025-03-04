tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 11:48

Published 4 марта, 11:48

Modified 4 марта, 11:55

Updated 4 марта, 11:55

В Свердловской области выбран новый министр образования

В Свердловской области выбран новый министр образования

4 марта 2025, 11:48
Фото: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.
Светлана Тренихина замещала министра образования, а теперь сама стала им. Указ о новой должности подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Встреча Евгения Куйвашева и нового министра состоялась 4 марта, где были обозначены ключевые цели. Особый акцент сделан на сферу развития среднего профессионального образования (СПО). Глава области акцентировал внимание на важности обучения работников высокого уровня для экономики, включая промышленность и образование.

Тренихина отметила создание безопасной и благоприятной среды в образовательных организациях всех уровней. Ее цель — способствовать гармоничному развитию образовательной системы, способной удовлетворить потребности современного общества, сообщает информационный портал Свердловской области.

Новоиспеченный министр родом из Свердловска, имеет высшее образование и опыт работы в сфере образования свыше 25 лет. Кроме того она является кандидатом социологических наук и заслуженным работник образования.

Ранее заместитель министра ЖКХ Свердловской области побывал в экодоме Нижнего Тагила.

«Дефицит специалистов есть»: Евгений Куйвашев об образовании
Узнать подробнее
Читайте также:
Технический университет УГМК вновь стал лидером среди вузов Свердловской области Глава департамента образования Екатеринбурга высказалась об оценках за поведениеПлатное образование в вузах: что изменится в 2026 году
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Свердловская область#Губернатор#Образование#Евгений Куйвашев#Должность#Министр образования#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика