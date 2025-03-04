В Свердловской области выбран новый министр образования

Posted 4 марта, 11:48
Published 4 марта, 11:48
Modified 4 марта, 11:55
Updated 4 марта, 11:55
Встреча Евгения Куйвашева и нового министра состоялась 4 марта, где были обозначены ключевые цели. Особый акцент сделан на сферу развития среднего профессионального образования (СПО). Глава области акцентировал внимание на важности обучения работников высокого уровня для экономики, включая промышленность и образование.
Тренихина отметила создание безопасной и благоприятной среды в образовательных организациях всех уровней. Ее цель — способствовать гармоничному развитию образовательной системы, способной удовлетворить потребности современного общества, сообщает информационный портал Свердловской области.
Новоиспеченный министр родом из Свердловска, имеет высшее образование и опыт работы в сфере образования свыше 25 лет. Кроме того она является кандидатом социологических наук и заслуженным работник образования.