Весна без кровососов: как самостоятельно выгнать клещей с дачного участка

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Когда лучше начинать обработку участка от клещей Как проверить участок на наличие клещей до обработки Как выбрать эффективное средство для обработки Как подготовить раствор и провести обработку Контроль эффективности обработки

С наступлением весны дачники стремятся побыстрее открыть новый сезон. Однако в это же время просыпаются клещи. Эти маленькие, но крайне опасные существа могут переносить тяжелые заболевания. Рассказываем, как можно самостоятельно обработать участок от мелких вредителей.