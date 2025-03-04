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Posted 4 марта, 11:05

Published 4 марта, 11:05

Modified 4 марта, 11:07

Updated 4 марта, 11:07

Клещи — такие маленькие, но смертельно опасные!

Весна без кровососов: как самостоятельно выгнать клещей с дачного участка

4 марта 2025, 11:05
Фото: 1MI. Клещи — такие маленькие, но смертельно опасные!
Рубрика
Дом и сад
С наступлением весны дачники стремятся побыстрее открыть новый сезон. Однако в это же время просыпаются клещи. Эти маленькие, но крайне опасные существа могут переносить тяжелые заболевания. Рассказываем, как можно самостоятельно обработать участок от мелких вредителей.

Когда лучше начинать обработку участка от клещей

Оптимальное время борьбы с клещами — с ранней весны и до конца лета. Как только сходит снег, паразиты начинают проявлять активность, и важно не упускать начальный момент их размножения.

Паразиты начинают активную жизнь с приходом устойчивых положительных температур. Эти сроки зависят от течения весны и особенностей региона. Но клеща можно подцепить уже тогда, когда свежая зеленая травка только показалась, а все вокруг еще желто-коричневое от прошлогодних бурьянов, — пишет портал «Ботаничка».

Первую обработку желательно провести до окончательного приезда на дачу, чтобы препарат успел подействовать. Рекомендуется выбирать сухую и безветренную погоду, следить за прогнозом, чтобы дожди не смыли препарат в течение первых дней после нанесения. Эффект от средств проявляется спустя 3 дня и сохраняется до 1,5 месяцев при условии отсутствия сильных осадков.

Обработку от клещей необходимо проводить 2-3 раза за сезон
Обработку от клещей необходимо проводить 2-3 раза за сезон. Фото: Изображение от jcomp на Freepik

Как проверить участок на наличие клещей до обработки

Для этого отлично подходит метод «белого флага». Возьмите плотную светлую ткань, предпочтительно ворсистую, и прикрепите ее к деревянной палке. Прохаживайтесь с этим флагом по траве и низкорослым кустарникам, обращая внимание на те места, где вы планируете отдыхать или выгуливать питомцев.

Перед началом проверки необходимо принять собственные меры безопасности, чтобы обезопасить себя от возможного укуса — надеть одежду, закрывающую открытые части тела, нанести противоклещевой спрей, — советуют эксперты канала «Защита от вредителей».

Пойманные клещи могут быть разных видов, а их определение поможет подобрать наиболее эффективный препарат. Если есть сомнения в самостоятельном определении вида насекомых, доставьте образцы клещей в Центр гигиены и эпидемиологии.

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Как выбрать эффективное средство для обработки

Препараты против клещей отличаются составом. Больше всего распространены средства на основе перметрина — они прекрасно справляются с уличными иксодовыми клещами. Перед покупкой обратите внимание на концентрацию активного вещества: чем выше, тем эффективнее препарат.

Эти средства действуют контактным путем, проникая в организм насекомого и блокируя нервные импульсы. Это вызывает паралич и гибель клеща.

Выбор подходящего препарата также зависит от площади обрабатываемого участка. Например, 100 мл концентрированного средства достаточно для 5-8 соток земли.

При выборе препарата важно учитывать, в какой местности находится дача. Если рядом есть река или озеро, близко грунтовые воды, то не стоит выбирать растворы. Лучше купить препарат в гранулах, — отмечает эксперт Life.
При выборе препарата для обработки учитывайте особенности вашей местности
При выборе препарата для обработки учитывайте особенности вашей местности. Фото: Изображение от freepik

Как подготовить раствор и провести обработку

Перед началом обработки в обязательном порядке ознакомьтесь с инструкцией: это поможет правильно рассчитать дозировку и норму расхода раствора. Для приготовления раствора обычно концентрат разводят сначала с небольшим количеством воды, затем постепенно добавляют воду до нужного объема.

Перед процедурой стоит подготовить:

  • защитную одежду, максимально закрывающую тело;
  • респиратор или маску;
  • перчатки;
  • очки.

Обрабатывать рекомендуется дорожки, траву и кустарники высотой не более 0,5 метра. Запрещено проводить обработки плодоносящих растений и грядок в период созревания урожая.

Контроль эффективности обработки

Через 3 дня после обработки следует проверить эффективность с помощью того же метода «белого флага». Если клещи остались, возможно, потребуется повторная обработка, но только локально в тех местах, где их количество остается значительным.

Помните, что за сезон не рекомендуется проводить больше 2–3 обработок, чтобы минимизировать влияние химии на окружающую среду и не причинить вред полезным насекомым, таким как пчелы.

Ранее эксперты рассказали, как выстроить «зеленый щит» от комаров на дачном участке.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Клещи#Противоклещевая обработка#Дача#Дом и сад#КЦ#Полезные советы
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