Весна без кровососов: как самостоятельно выгнать клещей с дачного участка

Posted 4 марта, 11:05
Published 4 марта, 11:05
Modified 4 марта, 11:07
Updated 4 марта, 11:07
Оптимальное время борьбы с клещами — с ранней весны и до конца лета. Как только сходит снег, паразиты начинают проявлять активность, и важно не упускать начальный момент их размножения.
Паразиты начинают активную жизнь с приходом устойчивых положительных температур. Эти сроки зависят от течения весны и особенностей региона. Но клеща можно подцепить уже тогда, когда свежая зеленая травка только показалась, а все вокруг еще желто-коричневое от прошлогодних бурьянов, — пишет портал «Ботаничка».
Первую обработку желательно провести до окончательного приезда на дачу, чтобы препарат успел подействовать. Рекомендуется выбирать сухую и безветренную погоду, следить за прогнозом, чтобы дожди не смыли препарат в течение первых дней после нанесения. Эффект от средств проявляется спустя 3 дня и сохраняется до 1,5 месяцев при условии отсутствия сильных осадков.
Для этого отлично подходит метод «белого флага». Возьмите плотную светлую ткань, предпочтительно ворсистую, и прикрепите ее к деревянной палке. Прохаживайтесь с этим флагом по траве и низкорослым кустарникам, обращая внимание на те места, где вы планируете отдыхать или выгуливать питомцев.
Перед началом проверки необходимо принять собственные меры безопасности, чтобы обезопасить себя от возможного укуса — надеть одежду, закрывающую открытые части тела, нанести противоклещевой спрей, — советуют эксперты канала «Защита от вредителей».
Пойманные клещи могут быть разных видов, а их определение поможет подобрать наиболее эффективный препарат. Если есть сомнения в самостоятельном определении вида насекомых, доставьте образцы клещей в Центр гигиены и эпидемиологии.
Препараты против клещей отличаются составом. Больше всего распространены средства на основе перметрина — они прекрасно справляются с уличными иксодовыми клещами. Перед покупкой обратите внимание на концентрацию активного вещества: чем выше, тем эффективнее препарат.
Эти средства действуют контактным путем, проникая в организм насекомого и блокируя нервные импульсы. Это вызывает паралич и гибель клеща.
Выбор подходящего препарата также зависит от площади обрабатываемого участка. Например, 100 мл концентрированного средства достаточно для 5-8 соток земли.
При выборе препарата важно учитывать, в какой местности находится дача. Если рядом есть река или озеро, близко грунтовые воды, то не стоит выбирать растворы. Лучше купить препарат в гранулах, — отмечает эксперт Life.
Перед началом обработки в обязательном порядке ознакомьтесь с инструкцией: это поможет правильно рассчитать дозировку и норму расхода раствора. Для приготовления раствора обычно концентрат разводят сначала с небольшим количеством воды, затем постепенно добавляют воду до нужного объема.
Перед процедурой стоит подготовить:
Обрабатывать рекомендуется дорожки, траву и кустарники высотой не более 0,5 метра. Запрещено проводить обработки плодоносящих растений и грядок в период созревания урожая.
Через 3 дня после обработки следует проверить эффективность с помощью того же метода «белого флага». Если клещи остались, возможно, потребуется повторная обработка, но только локально в тех местах, где их количество остается значительным.
Помните, что за сезон не рекомендуется проводить больше 2–3 обработок, чтобы минимизировать влияние химии на окружающую среду и не причинить вред полезным насекомым, таким как пчелы.