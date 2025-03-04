Водитель иномарки сбила пешехода в Асбесте

Posted 4 марта, 06:53
Published 4 марта, 06:53
Modified 4 марта, 06:55
Updated 4 марта, 06:55
Пешеход шел по переходу, на котором нет светофора. В этот момент его сбил автомобиль, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Пострадавшего отвезли в медучреждение с серьезными травмами. Женщина, находившаяся за рулем, сообщила, что она не сразу заметила пешехода. Горожанка затормозила, однако аварии избежать не получилось.
Напомним, 3 марта в Первоуральске пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, попал под колеса машины и скончался.