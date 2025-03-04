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Posted 4 марта, 06:53

Published 4 марта, 06:53

Modified 4 марта, 06:55

Updated 4 марта, 06:55

Водитель иномарки сбила пешехода в Асбесте

Водитель иномарки сбила пешехода в Асбесте

4 марта 2025, 06:53
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Асбесте местный житель пострадал из-за наезда автомобиля Toyota Avensis на Уральской улице. ДТП случилось 3 марта 2025 года.

Пешеход шел по переходу, на котором нет светофора. В этот момент его сбил автомобиль, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Пострадавшего отвезли в медучреждение с серьезными травмами. Женщина, находившаяся за рулем, сообщила, что она не сразу заметила пешехода. Горожанка затормозила, однако аварии избежать не получилось.

Напомним, 3 марта в Первоуральске пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, попал под колеса машины и скончался.

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