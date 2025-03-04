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Posted 4 марта, 08:06

Published 4 марта, 08:06

Modified 4 марта, 08:08

Updated 4 марта, 08:08

В Екатеринбурге врачи рассказали о рисках заражения лихорадкой денге

Врачи рассказали, есть ли зараженные лихорадкой денге в Екатеринбурге

4 марта 2025, 08:06
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге врачи рассказали о рисках заражения лихорадкой денге

Врачи из Екатеринбурга рассказали, есть ли на данный момент в городе зараженные лихорадкой денге, а также каковы риски заболеть этой инфекцией.

Лихорадка денге переносится комарами. Ей заражаются в основном на Бали. Она характеризуется с острого подъема температуры. Лихорадка может длиться до 7 дней. Помимо этого человека мучают озноб, головная боль, тошнота и рвота, боли в животе, увеличение лимфоузлов и иногда могут быть высыпания на коже. Инкубационный период инфекции составляет от 3 дней до 2 недель.

По данным Роспотребнадзора, в России каждый год регистрируются завозные случаи. Инфекционисты из Екатеринбурга рассказали, что пока в городских стационарах отсутствуют пациенты с подозрением на данную инфекцию.

Медики отмечают, что в год на диагностику привозят примерно 12-25 пациентов. Риск эпидемии отсутствует, пишет Е1. Также инфекционисты добавили, что заболевание у россиян обычно протекает не тяжело. Также есть мнение, что повторное заражение может сопровождаться более тяжелым течением.

Ранее TagilCIty.ru выяснил, что представляет собой метапневмовирус, случаи которого были зафиксированы в Свердловской области, а также какова обстановка с зараженными.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Здоровье#Статистика#Заболеваемость#Инфекция#Заражение#Вирус#Екатеринбург
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