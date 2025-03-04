Врачи рассказали, есть ли зараженные лихорадкой денге в Екатеринбурге

Posted 4 марта, 08:06
Published 4 марта, 08:06
Modified 4 марта, 08:08
Updated 4 марта, 08:08
Лихорадка денге переносится комарами. Ей заражаются в основном на Бали. Она характеризуется с острого подъема температуры. Лихорадка может длиться до 7 дней. Помимо этого человека мучают озноб, головная боль, тошнота и рвота, боли в животе, увеличение лимфоузлов и иногда могут быть высыпания на коже. Инкубационный период инфекции составляет от 3 дней до 2 недель.
По данным Роспотребнадзора, в России каждый год регистрируются завозные случаи. Инфекционисты из Екатеринбурга рассказали, что пока в городских стационарах отсутствуют пациенты с подозрением на данную инфекцию.
Медики отмечают, что в год на диагностику привозят примерно 12-25 пациентов. Риск эпидемии отсутствует, пишет Е1. Также инфекционисты добавили, что заболевание у россиян обычно протекает не тяжело. Также есть мнение, что повторное заражение может сопровождаться более тяжелым течением.
Ранее TagilCIty.ru выяснил, что представляет собой метапневмовирус, случаи которого были зафиксированы в Свердловской области, а также какова обстановка с зараженными.