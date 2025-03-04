Врачи рассказали, есть ли зараженные лихорадкой денге в Екатеринбурге

Лихорадка денге переносится комарами. Ей заражаются в основном на Бали. Она характеризуется с острого подъема температуры. Лихорадка может длиться до 7 дней. Помимо этого человека мучают озноб, головная боль, тошнота и рвота, боли в животе, увеличение лимфоузлов и иногда могут быть высыпания на коже. Инкубационный период инфекции составляет от 3 дней до 2 недель.